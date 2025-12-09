何漢權 - 立法會已經換屆｜教育現場

大埔火災後，特區政府及民間社會，彼此本着「齊用愛心護香江，攜手投票建未來」的原則，邊繼續各項逼在眉睫的援建工作，同時要化悲傷為團結，各司其職，辦好立法會換屆選舉。愛香港，守護「一國兩制」，珍惜國家賦予的獨特獨有的選舉制度，一人一票，公平公正公開，選出3個組別（地區直選、功能界別及選委會界別）的立法會議員。到目前為止，這是全國所獨有，香港必須善用，並樹立模範作用。

香港是彈丸之地，90位立法會議員已經選出，究竟量與質如何相稱，就看已換屆的議員們的作為了，如何做，做些甚麼，市民心裏有數，眼睛看到，周日的一投，是否有價值？是否保值？抑或是超值？倒過來說，是否減值？甚或毫無價值？四年一任，實踐是檢驗道理的標準，真的假不了，假的真不了。

12月7日是普通的一天，但這是「一國兩制」下，政制運作重要的一天，選民選出政府管治團隊重要一環的成員，就是新一屆的立法會議員。筆者於上午9時前，履行了公民的權利與責任，在會展票站選上了「心頭好」後，亦繼續到其他票站觀看市民投票情況。「大埔火災後，我更要前來投票，選出有心有力有具體計劃，並能長時間跟進災後重建的市民代言人」，在西營盤票站門前，一位相熟的教育界同工，情緒稍有激動向筆者說。

確實，擺在當前，如何做好大埔災後的援建工作，是輕慢不得，政府各部門、立法會等重要機構，都必須合力，以具體及踐行的方案，讓受災的各戶，盡快跨過危難的日子，重見實實在在、充滿盼望的明天。

當然，新一屆立法會議員的工作，除開展支援大埔災民善後工作之外，要應對的還有多個領域的事項，在美西韓日澳紐等國的無理無法無情肆意圍堵的單邊靠攏壓力下，怎樣善用並開拓經濟、科技、貿易、法制、教育的功效，做好內聯外通的超級聯絡人角色，發揮多元的樞紐作用，使得全世界都明白香港、欣賞香港，從而更明白咱們國家的善意立場，因而學生願意選擇在港求學、生意人喜歡在港從事經貿、國際學者樂於在港從事教學，甚或是永久居留之地。

立法會已經換屆，議員們任重道遠。

文：何漢權

作者為國史教育中心（香港）校長，長期關注學生全人成長及教學專業發展課題。

