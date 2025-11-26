何漢權 - 為何要撩起熄滅的戰火｜教育現場

究意人性本善抑或本惡，這是宗哲學的大課題，很難有精準而能放之四海的答案。人類經過很長時間的演進，積存歷代先祖以血淚換回來的生存、生活與生命知識，再融合成智慧，由此衍生出來的善良價值，合力建構人類的文化與文明。人類是萬物之靈，是有四善端的，是要老吾老以及人之老、幼吾幼以及人之幼的；是懂得並感知感受「愛」，亦能反躬自省，知道「認錯」的。

很不幸，由於政客挾着民意，包藏私心、貪婪、好勇鬥狠，完全漠視本國與他國老百姓生命的可貴，兩次世界大戰的戰幔，在短短20年間先後兩次被掀起，「愛」與「認錯」完全喪失殆盡，取而代之是貪婪、自私，視生命如草芥，軍國侵略主義大行其道，在二次大戰加於各國的大侵略、大傷害，就以德國納粹、意大利墨索里尼及日本軍國主義政府，合組「軸心國」的「擴張生存空間」，由此要覆滅別國的侵略行為，最是敗壞，最是反人類，青筆書寫，罄竹難書。

在上述反人類的逆流中，中國人民生命與財產受日本軍隊野蠻加之的傷害，中華大地遭無情的踐踏，自1894年甲午戰爭至1945年全民抗日戰爭結束，中國所受的集體與個人傷害，筆墨難以形容，越是追查真實的歷史，越感日本的50多年侵略是天理難容，中國受戰禍的後遺症至今猶在，台灣在外，我國仍未統一。

二次大戰後，中國作為受害最深的戰勝國，採取以德報怨的處理方法，只要求日本歸還侵略的土地，並未要求額外割下一寸土地，也沒有要求一分錢的戰爭賠款，這是世界戰爭史上，戰勝國對發動大侵略的戰敗國，極其罕有的範例。事實上，「銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來」是紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年的大原則，和平呼籲是清清楚楚，沒有仇亦不帶恨。

但極之可惜的是，戰後的日本，軍國主義的幽靈依然盤旋鷹派好戰政府上空，由岸信介到安倍，再到今天的高市，相同的特質就是不肯承認侵華大傷害的罪行，亦蠢蠢欲動，再撿拾二戰侵華、侵全世界的煽動日本國民的藉口——「存亡危機」，企圖撩起已熄滅的戰火，既無人類應有的「愛」，「認錯」在這些政客的心坎與腦際間，根本早已消失，成為敗壞的傳統，代代相傳。

文：何漢權

作者為國史教育中心（香港）校長，長期關注學生全人成長及教學專業發展課題。

延伸閱讀：

何漢權 - 無知、無情、無義、無恥｜教育現場

何漢權 - 年度中國歷史人物選舉2025｜教育現場

何漢權 - 立法會選舉的教育意義｜教育現場