何漢權 - 獅子山下｜教育現場

上周，大埔宏福苑五級大火，觸目驚心。天有不測，是次大火災難，燃燒速度之快、火燒面積之廣、死傷之多、撲熄時間之長，政府部門、民間力量等救援工作，從未有如此大難前設經驗。從香港史上多次大火災看，都未有如此讓人傷心難受，就以1953年同受國際關注的石硤尾木屋區大火為例，焚燒面積相當於約23個足球場之廣，但死者只是3人，而宏福苑火災的死者，執筆之際已達151人，失聯人士還在尋找中。由此可見災難之深之廣。

如此空前大災難，相信任何政府，包括港英年代以至香港特區政府時期的任何一屆政府人員，都是強忍淚水，窮於應付。

獅子山下，以情理法論，現屆李家超班子連各部門，着實在災難出現後，用最大的能耐，第一時間總動員，以最到位的效率，以民為本，於事後救援，在物質及非物質的投入，用即時到位的各種行政措施，如設立3億元援助基金、1萬元現金作每戶的應急錢、5萬元的生活津貼、死者家屬有20萬元的慰問金；又即時安排無家可歸、無親可認的災民，暫且都有宿可棲。大災難發生3天後，在政府總部，特首聯同主要官員等進行3分鐘默哀悼念之禮，並下半旗以表哀思之情，同時，全港18區亦設有弔唁處，讓全港市民有向受難者致敬致哀的地方。大災難發生至今快一周，綜合特區政府安撫民心民情的作為，筆者認為是盡責盡情的。

至於民間，「有錢出錢、有力出力、同舟共濟、獅子山下見真情真義」是總體的觀察所得。民間慈善捐款迅速達逾億元，物資捐助已過剩，大火無情，人間有愛。必須一提的是，在這歷史性的大火災出現後，習近平主席已傳達對香港關切的心聲話語，鼓勵港人做好應對災難工作，這是血濃於水的關懷之情，溢於言表。

網上一些意見提出是善意的，但很明顯，卻又有誤港害國者，蓄意借大火災的出現，在集體受害者的大傷口上灑鹽，在救災援助最需合力團結的一刻，提出甚麼四大訴求。這是企圖以客觀外衣的裝扮，卻包藏主觀製造紛亂之實。說到底，這些政治口號，對災後援助，加緊重建家園，有何裨益呢？

文：何漢權

作者為國史教育中心（香港）校長，長期關注學生全人成長及教學專業發展課題。

延伸閱讀：

何漢權 - 為何要撩起熄滅的戰火｜教育現場

何漢權 - 無知、無情、無義、無恥｜教育現場

何漢權 - 年度中國歷史人物選舉2025｜教育現場