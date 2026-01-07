何漢權 - 越南河內6天深度行｜教育現場

全球各處都見暴力相向，仇恨充斥，成王敗寇，霸道先行，情理法不斷被扭曲誤植，從教育角度慎思，最受影響的當是在成長期間的青少年。有見及此，國史教育中心（香港）乃設定「在地參與，全球議題」為主題，獲民青局的「青年交流計劃」資助部分費用，得以前赴越南河內，以「外交實務、文化傳承及歷史反思」三大學習目標，筆者與30多位師生攜手同行6天的行程。

首天，香港與越南河內兩地，合共5間中學60多位同學，分別化身為10個國家的代表，展開一整天「在地參與，全球議題」的意見交流，環保、和平與發展等善良行為與價值，當是對話的重點，無疑，採用情理法的大前提，按「擺事實、講道理、說感受、取辯證及向前看」，先後有序的文明對話，彼此表達「所屬國」立場，作出互動交流意見，求同存異，最後得出多元多向的結論。很相信，這是師生們整天討論後，最大的收穫。

第二至第五天，先參訪中國駐越南大使館，香港學生能參觀大使館並與青年外交官交流對話，這對了解中國外交工作，於理念與實務上，是甚有啟發，能領悟國民教育裏頭，重要的外交篇章，甚是難得。

越南的近代歷史，受法國殖民統治近百年；日本發動太平洋侵略戰，越南遭殃；1953年奠邊府戰役慘勝法國，但旋即美國又介入南北越戰爭，美國轟炸越南北部，炮火連續21年，戰爭方休。歷史認知並作聯想，中國近代以來，受西方列強壓逼侵略，較越南受害的時間更長、面積更廣。於河內參訪法國人建造的火爐監獄、越南歷史博物館的同時，由美西方主導「弱國無外交」、「弱肉要強食」的強霸猙獰作為，現場參訪的師生是有感而發。

至於河內的文廟，遊人眾多，而廟內，用中國獨有的單音單字表述的中國歷史與文化，內容豐富，處處可見。不論是中越千年文化的紐帶，或是越南對外長期的反侵略戰爭，中國長期作出幾乎無間斷的支持，在在都說明，中越兩國沒有任何理由不是永續的好鄰邦，這是歷史、時代乃至兩國人民的呼喚。

「這次越南行，時間只有6天，卻是遠超6天的深度行……」在最後一晚的全體團員總結會後，兩位學生向我說了這些話。

文：何漢權

作者為國史教育中心（香港）校長，長期關注學生全人成長及教學專業發展課題。

