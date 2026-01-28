何漢權 - 「門常開」收生政策普及版｜教育現場

「樞紐」與「中心」兩者近義，都在說明有提供互動、交易、補給等強大功能作用，人類生活走向文明，樞紐與中心的建立與開展越多，足證百業越興旺，由此越步向安定繁榮。

古代四大文明中心，靠海近河得生存與生活之利，非洲尼羅河的埃及；中東幼發拉底河的伊朗、伊拉克；印度河的印度；以及咱們黃河流域的中國，都孕育不少於經濟、科學、文化、宗教及教育的「城市」，是樞紐，更有很多是中心，活動頻繁，帶動人類各方的進步。

近世以來，得要承認，美西方的興起，科學科技革命的不斷突破，先後有「地理大發現」、「宗教改年」、「農業革命」、「工業革命」及「政治制度革命」，滔天逐浪，至有很多政、經、社、科的樞紐及中心的建立，影響乃至領導全世界於一時，紐約、巴黎、倫敦、法蘭克福、阿姆斯特丹、米蘭等城市，各領風騷。

網上圖片

從教育角度，美、英、澳洲等國，教育樞紐及中心之城，多的是。此等城市提供的大、中、小學課程，至今還是多國的學習目的地，家長付上高昂的學費供子女接受教育，是心甘情願。

歷史因緣，香港自古以來都身處中國南方一隅，代代繁衍，生活習俗習慣，代代傳承，自生中華優秀傳統文化基因。自英國侵佔香港，英國文化必然會通過教育系統植入，近一個半世紀以來，時間的發酵，香港早已是東西文化薈萃的都會，於經濟、金融、文化、航運、服務、醫療等領域，成為亞洲甚或是世界的中心，樞紐作用甚大，無疑，各領域的專才，必須要通過學校教育，以及社會實踐而被培育出來。

日子有功，香港是福地，除三年零八個月被日本侵略大破壞外，超過一個半世紀的安定太平，讓維港獅子山下，能在穩定下不斷建設，香港的全線優質教育早已被建構起來，全線教育平均實力，居亞洲前列。特別在回歸之後，教育是投資，並非消費，此一信念，確實反映在歷屆政府施政里頭，香港彈丸，有5間大學列入世界百大，甚是難得，卻是有因可尋。近幾年，政府在不影響本地學生入學比率前提下，加大力度收取來自世界各地學生，是明智之舉，是實踐「一國兩制」的雙重作用，是善用歷史發展機遇，「門常開」是承擔教育樞紐的使命，是必由之路。

除大學收生外，筆者以為「門常開」普及版的收生政策，應盡快在中小幼特的教育系統裏，試點落實。筆者先後走訪柬埔寨及越南，華僑家長們對子女到香港接受中小學教育都是嚮往的。

文：何漢權

作者為國史教育中心（香港）校長，長期關注學生全人成長及教學專業發展課題。

