何漢權 - 母校｜教育現場

在不同群組中，偶爾都有群友將自己兒時唸書所屬學校的舊照片展示，有賴Al的翻新技術，再舊的照片也能如同昨日，清晰可見，逝者不如斯，群友連同記憶，疊加懷念，帶點欷歔，卻掩不住想當年，價值連城的舊校舍被拆卸，任教的老師與同窗好友，流金歲月的難忘。放舊照片的，總是帶着百感交集，附以永續掛上心頭的簡短一句：「這是我的母校」。

建築物仍在的母校，當然可以抽空入內，或是在校園踱步，緬懷當年在校的怯懦、激憤、頑劣，以及臨急翻書啃筆記、應付測考的歲月，那可是不可再的難忘，千迴百轉，總是留在腦際，母校的生活永在心頭。越來越理解，一些年數越長的學校，越是喜歡聘用舊生擔任老師，當中，長於斯受教於斯的良性循環，由心出發，向學弟學妹說好「母校的故事」，薪火相傳，教育價值連城，真金不能換，確有不能取代的作用。

早前，筆者應黃彪校長之約，前赴澳門，參與慶祝母校海星中學70周年晚宴。3年幼稚園，6年小學，合共9年最基本最重要的價值形塑，就在這間天主教耶穌會主辦的學校度過，德智體群美靈的初階學習，有幸在這間錄取大多是貧窮家庭子女的學校，攝取全人成長的養分。五、六年級教授國文科的黃老師，9月開學第一天上課日，例必在黑板上寫下蒼勁有力的兩句：「樂觀中奮鬥，苦難裏讀書」，藉此鼓勵全班同學。黃老師是在抗日戰爭的苦難年代裏，邊逃難，邊讀書，輾轉南來澳門定居，並當上小學老師。上面兩句肺腑，就是黃老師身教、言教、心教的現實寫照。

筆者有緣走教學之路，黃老師傳授的兩句話，我也承接，並傳給自己的學生，於科任、訓育、副校長乃至校長的崗位上，都守着傳着這兩句話，未曾稍懈。

記得每天在海星放學後，沿高樓街斜路而下，總見鄭家大屋，當時住了多家房客，筆者不甚了了，離校很久，才恍然得知，這是影響中國近代政經文化甚深的鄭觀應的大宅。

母校，有愛則靈，愛是留下赤子心、赤子情的必然，時間越久，那份對兒時母校的想念就越深。

文：何漢權

作者為國史教育中心（香港）校長，長期關注學生全人成長及教學專業發展課題。

