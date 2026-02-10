Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

AI教學衝擊 影響備課與學習 教師角色會否改變？｜津中樂道

知識轉移
更新時間：14:00 2026-02-10 HKT
發佈時間：14:00 2026-02-10 HKT

人工智能正為學校日常運作帶來變化，教師能在不同層面運用人工智能，改變工作方式與教學模式。

撰寫報告時，只要列出重點與目標，其餘文字可交由人工智能完成。但若演講辭缺乏真實生活例子或與師生相連的經歷，內容便顯得抽離且欠缺溫度。能觸動人心的語言仍有賴人際交流，而價值取向與態度更是教育工作者「傳道」的核心。

人工智能亦能協助教師備課。以往需翻閱大量資料，如今可快速搜尋、整合與建議內容。雖仍需審視準確度，但效率與靈活性大幅提升。

回到學與教的核心——學生的學習過程。人工智能或能助學生創作高水準作品，但是否真正反映知識掌握與能力，仍值得深思。若目標只是完成作品，固然達標；但若在於培養知識與技能的內化，就需審視學習是否扎實。未來社會或廣泛應用人工智能，思維能力的重要性更顯突出。

學習如同鍛煉肌肉，需經歷艱辛才能提升。若人工智能成為捷徑，教育工作者需審慎思考；但若視其為「專家教練」，提供個人化回饋，則能有效提升表現。

學生的學習受動機、自我效能、前備知識、目標、環境及師生互動影響。同一工具對不同學生效果可能截然不同。如何靈活選用合適工具，唯有仰賴教師的專業判斷。

本校正積極探索人工智能於學與教上的應用，發現工具能提供多元回饋。但最佳成效在於師生共同討論人工智能的建議，檢視其恰當性並釐清疑惑。當師生一同探討回饋時，不但能加深理解，也能提升動機。同時，教師若因人工智能提升行政及備課效率，便可騰出更多時間與學生互動，幫助他們面對挑戰。

傳統上，教師的角色是「傳道、授業、解惑」。在人工智能普及的時代，這角色可延伸與強化。只要不忘真誠聯繫，善用科技提升效率，人工智能將成為推動教育進步的助力。

文：陳俊平

本欄由香港津貼中學議會校長撰寫；本文作者為粉嶺禮賢會中學校長。

本文標題原為〈學校應用人工智能的反思〉。

延伸閱讀：

植根校訓「修己善群」 推動正向教育 關懷社區｜津中樂道

校長也要與時並進 貼地領導學校「知己知彼」成進步關鍵｜津中樂道

陳得南 - 領路開蹊徑 航夢築學程｜津中樂道

最Hit
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清   
生活百科
23小時前
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
海外置業
22小時前
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫列車服務一度暫停
00:34
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫上環站至鰂魚涌站列車服務一度暫停近1小時
突發
2小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
3小時前
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
旅遊
22小時前
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
兩岸熱話
15小時前
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
旅遊
22小時前
排公屋19年派長沙灣「頭獎盤」 港女死守「一潛規則」掀議：點做到！？｜Juicy叮
排公屋19年派長沙灣「頭獎盤」 港女死守「一潛規則」掀議：點做到！？｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
專訪︱黎智英判囚20年 梁愛詩：刑期合理非「走過場」 國安法從未壓迫不同政見人士
專訪︱黎智英判囚20年 梁愛詩：刑期合理非「走過場」 國安法從未壓迫不同政見人士
政情
4小時前
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
飲食
21小時前