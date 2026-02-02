植根校訓「修己善群」 推動正向教育 關懷社區｜津中樂道

今年，我校迎來創校30周年。回顧歷程，「修己善群」的校訓始終是我們的教育基石，時刻提醒我們要裝備自己，服務社群。這份精神，與我們推行的正向教育一脈相承——我們相信，真正的教育，始於讓學生發現及肯定自己的價值。

在「修己」方面，我們將正向教育融入日常教學，引導學生通過性格測驗、目標訂立及多元的學術與活動，發展及實踐如堅毅、創意與團隊協作等性格強項，讓學生探索自我、肯定自我。而校園各處的成果展示與分享平台，則持續營造「欣賞文化」，讓學生在彼此肯定中累積自信，提升幸福感。

這種向內的修養，延伸至對外關懷的「善群」行動。我校30年來致力推行環境與文物保育教育。我們以「可持續發展教育」為核心，設計跨學科專題研習，例如帶領初中生深入流浮山、探究樹木與人的關係，讓學生在真實情境中學習平衡發展與保育。學生不止研習理論，更需提出具體倡議，思考如何保護社區環境、傳承文化，將對環境的關懷付諸行動。更進一步，學生在屏山、厦村、錦田、濕地公園、南生圍及塱原等地擔任生態與文物導賞員，喚起公眾對環境的關注。

塱原自然生態公園

此外，自千禧年起，我校學生一直代表香港參與「國際環境守護者青年會議（CEI）」，與全球青年探討環境及文化議題，分享彼此對可持續發展的研究，將本地關懷擴展至國際視野。

從認識自我，到關懷社區、連結世界，正向教育與校訓「修己善群」相互印證。30年來，我們感恩於歷代教育同仁奠定的深厚傳統，讓「修己善群」的價值在時代變遷中越顯光輝。

展望前路，我校將繼續秉持這份初心，以正向教育為翼，陪伴每一位學子在旅程中穩健成長，綻放屬於自己的璀璨光芒。願與教育界同仁共勉，繼續為下一代營造滋養心靈、孕育未來的沃土。

文：羅惠金

本欄由香港津貼中學議會校長撰寫；本文作者為伊利沙伯中學舊生會中學校長。

本文標題原文〈植根校訓，正向育人〉。

