學生互相取笑青春期特徵 老師應該怎麼辦？｜護苗信箱

知識轉移
更新時間：18:00 2026-02-06 HKT
發佈時間：18:00 2026-02-06 HKT

張教授：

我是一名中學英文老師，今年首度任教初中，在課堂中，我發現不少學生會因為其他同學青春期發育中的身體特徵而經常互相取笑。在我的觀察而言，他們甚或已牽涉言語性騷擾，我應該如何引導他們需要互相尊重，不應互相取笑？

張教授答：

隨着中學生進入青春期，身體開始出現顯著變化，如身高、聲音、體形等，每個人的成長進程都不同。因此，青少年容易對他人的身體變化產生過度關注，進而互相取笑，甚至言語騷擾。作為教師，有責任引導學生尊重他人，培養健康的人際關係。

1.深入討論尊重的意義：首先，你可以通過討論，幫助學生理解尊重和彼此包容的重要性。青春期的生理變化是正常的成長過程，我們無法選擇自己的變化步伐，讓他們認識在青春期會經歷不同的變化，只是表現形式不同，有助學生放下對他人外貌的評價，建立更深層次的理解與尊重。

網上圖片
網上圖片

2.制訂班級規定：教師可以邀請學生共同參與討論，明確表示哪些行為及言語會對他人造成傷害。例如禁止使用與外貌或身體特徵有關的綽號，並鼓勵學生在面對取笑時勇敢地說「不」。

3.建立溝通渠道：作為教師，需要保持開放的態度，建立良好的溝通渠道，讓學生知道無論何時都可以向老師傾訴。如果學生遇到因取笑而感到困擾或心理壓力，可以尋求協助，也能讓教師及時處理潛在問題。

4.私下交流：若發現某些學生是主要的取笑者，可在課後與他們私下談話，了解他們行為背後的原因，並提醒他們這些行為的影響，有助學生理解自己的不當行為。

總括而言，引導學生尊重他人，杜絕因青春期特徵而互相取笑，過程是需要耐心和方法。通過以上方法，希望能幫助學生逐漸認識彼此差異的正常性，並在理解與尊重中建立健康的人際關係。

（歡迎讀者就有關兒童性侵犯的問題，致電由護苗基金設立的「護苗線」：2889 9933，接聽時間為星期一至五上午10時至晚上6時）

文：張錦芳教授

本欄由護苗基金執行委員會委員、美國德州休斯頓大學社會工作研究院張錦芳教授解答。

本文標題原為〈學生以青春期特徵互相取笑〉。

