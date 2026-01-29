林溢欣 - 夏蟲不可以語冰（上）｜中新學林

完成了破紀錄的3000人會展模擬試，整個團隊3個月以來的悉心籌備，從出卷到籌備一點也不易，本來是一件值得慶賀的事。但試後看到一些網民留言，有感而發。

網上有人說，這些應考的學生像困在「集中營」，非常可悲，令人沒有生育的念頭。又說不論如何，將來還不是一樣找一份「兩萬不夠」的工作。

這些論調，本是令人啼笑皆非，但想深一層，卻是不寒而慄。年輕人奮鬥，為一件事盡力做到最好，本來就是一件值得嘉許的事情。當他們不學無術，社會就會說他們是「廢青」，說他們不夠上一代刻苦耐勞；到現在他們努力追尋自己的目標時，卻又說他們可悲。這樣的邏輯駭人聽聞。

一群學生為了讀書埋頭苦幹，與那些用匿名帳戶只懂得用鍵盤損人的人相較，後者才是真正的社會悲劇。如果網民夠資格，大可以論斷模擬試是否高質、是否有用，但明顯地他們無法非議我們的出卷質素，只能站在高台胡亂叫囂。

更甚者，有人說自己好運，早早移民或是就讀國際學校。這種論調，跡近「何不食肉糜」，不知民間疾苦。能夠有資源去外國讀書或每月斥巨資讀國際學校，我不討論是否就代表「幸福」過人，但每人都有自己的際遇與家境，你的幸運無法代表所有人，你的自我感覺良好也不必然就是事實。香港的主流教育，就是文憑試，多少人（特別是社會基層）靠的就是這個出口考進大學從而改變人生。

有人說，將來還不是找份「兩萬不夠」的工作。其可悲者凡三，一者以金錢量度人生成就，金錢固然重要，但即或是月入兩萬不夠但很有意義的工作，一樣值得掌聲；二者，退一步，即使以金錢量度成功與否，你看那些因為好成績而考入大學的人，畢業後當上醫生、律師這些專業的，月入還會是「兩萬」起跳嗎？這些學生用自己的努力走上改變人生、家庭的軌跡，為甚麼不能獲得你們最起碼的尊重？三者，時代怎樣變，努力永遠是成功的鑰匙。我不會說文憑試完美無瑕，但努力為一件事奮鬥，從來都是成功的基礎。將來是否能夠收穫高薪厚職涉及太多際遇，但努力依舊是顛撲不破的至理。

文：林溢欣

作者為香港中文大學中文系哲學碩士，中文科補習名師。

