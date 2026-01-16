林溢欣 - 動物大觀園（下）｜中新學林

不得不說的是，日本上野動物園內建有「懸垂列車」連結東園和西園，說得上是別樹一格。宏觀來看，動物園位於恩賜公園，前方是國立博物館、旁邊是東京都美術館、西洋博物館，靜中帶動，也是得天獨厚。

位於德國慕尼黑伊薩河畔的海拉布倫（Tierpark Hellabrunn）說是動物園，還不如說是公園更為適合。善用自然環境分隔動物區域，沒有巨大的鐵籠，巧妙地用上矮小柵欄和河流地勢圈出棲息地，大象、長頸鹿等動物都在伸手可及的距離，而又各安本分，互不打擾。安坐啤酒花園叫上一杯Hofbr?u，看着綠草上孔雀、陸龜一動一靜的共存，看着大犀牛在咫尺之距排糞，是我在刻板德國留下最深的印記。

我喜歡動物園的入場地圖，談不上收藏的程度，但總愛研究地圖的路徑、「別有用心」的注釋、動物的標示。有些是可愛的手繪圖樣，有些是動物實照，地點分布也許還意味着動物的地位高下。有時，某些動物頭像會特別放大，沉默地宣告牠是動物園的焦點，而爬蟲類、兩棲類永遠是孤僻不起眼的存在。

有次我到訪澳洲塔斯曼尼亞小鎮里奇蒙（Richmond）附近的動物園，沒有地圖，所有動物（當然沒有猛獸）在一大塊土地上和諧共處，我們坐上沒有門的探險車，沿途餵飼袋鼠、駱駝、斑馬、駝鳥，還有很多不知名的鳥類，甚至雞、鴨、羊散亂地在車站蹓躂，很有大型農場的感覺，在那個深藍的天色下收穫了大自然的快樂。

我常好奇動物如何看待遊園的我們。喧嘩而不絕的雜音，也許讓牠們曾經的躁動也變得無以為繼。人類在自身建立的圈地裏看着一群住在「規限」的動物，關於觀點與角度的論述，也許還有大書特書的空間。

而我妄想在走遍不同的動物園之後，能更了解生活在不同地域的我們如何在看待動物中觀照自身。自然界的一動一靜，舉目都是學問。

