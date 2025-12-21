林溢欣 - 生命中的文字力量｜中新學林

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

林溢欣 - 生命中的文字力量

更新時間：12:00 2025-12-21
發佈時間：12:00 2025-12-21

生命中有沒有甚麼人說過甚麼話讓你受到啟發，至今銘記？言語也許是太尋常的存在，像雨一樣，我們都不會特別記得某個夏天嘩啦的雨聲。長大後，我越來越發現，記得某句說話、某段書中的發人深省句子尤其困難。然後，我開始思考，是成長換來記憶衰退，還是已經世故得對所有對白都視為老生常談而自動過濾掉。

出來工作後，有天想起一邊寫書一邊喝咖啡的場景，然後發酵了擁有一間咖啡室的念頭。後來找到了一間位於黃竹坑的小店，兩位贏了不少國際比賽的老闆戴着自家設計的牛仔圍裙，自信滿滿地分享成功經驗。

我問他們沖泡咖啡有甚麼秘訣，能夠在成行成市的咖啡店中脫穎而出？他說沒甚麼秘訣，沖出正常的咖啡就是了。我訝異：「正常？」他說，坊間的很多都不達標，做出一杯正常咖啡就已經很好了。說罷呷一口咖啡，唇邊圈起了泡沫。

誰說雋語需要銘記？案頭的座右銘放得久了、看得慣了，都會失去原初深刻的意味。像很多我們熱愛過的東西，時間過了，新鮮感也就越發減退。反而過去這些場景、這些說話，現在想起，原來都曾深深地影響我一時的信念。

後來開過咖啡室，實現了曾經的夢想。一句簡單的說話，變成了行動，就有了值得回味的人事和記憶，增長了人生的厚度。也許還有過更多發人深省的話語，現在忘記了，痕跡也找不到了，但不知不覺成就了今天的我。

信念、金句、座右銘、名言都是文字的力量，加上「金」、「名」、「座右」這類修飾詞好像更觸手難及了。別忘了，它們單單作為書桌的背景或電話鎖屏時的顯示只是徒然，謹記當刻觸動的感覺，化為生命前行的無聲催促，然後做好本分、做好自己。

文：林溢欣

作者為香港中文大學中文系哲學碩士，中文科補習名師。

