林溢欣 - 金刀比羅宮的啟示｜中新學林

曾經到過日本四國，第一站是香川縣的金刀比羅宮。我們一行3輛車共20多人從大阪出發，沿淡路島經鳴門駛入香川縣。兩個多小時的車程後到達象頭山山腳，已經是下午4時後，遊人稀疏，階梯兩旁櫛比鱗次的商店陸續關門。金刀比羅宮是當地著名神社，特色之處在於逾千級的石階參拜道。

走上傾斜的階梯，迎來一段空曠畢直的石路，兩旁矗立捐獻者的石碑，字體蒼勁挺拔，瀰漫靜謐安寧之氣。穿過大門，一行人早已氣喘吁吁，近半人打算原路返回，反正已然到此一遊。剩餘同事抖擻精神，計劃繼續攻頂。兩個「90後」同事不斷游說我繼續上山。再三遲疑後，我決定追隨上山隊伍。我們沿書院、旭社到達本宮，共有785級石階。跨過石階，我們走到山旁，俯瞰整個讚岐平原，矮小平房一覽無遺。

一眾同事決定再攀高處，目的地是共有1368級石階的奧社（嚴魂神社）。我本打算止步於此，又想到反正已走了泰半，堅持走罷全程才有十足誠意，多番考量後還是決定重上征途。這一趟行程更是艱辛，一直沿山坡參拜道蜿蜒而上。良久，先抵達白峰神社（923級石階），再穿過菅原神社，路上終於出現距離奧社500米的指示牌。然後是一條陡峭的石梯，離遠便看見朱紅色的嚴魂神社。天色開始入黑，我們衝刺登頂，拍照留念後，一行人完成使命般原路折返。

上山苦，下山險。如果山巔不是有祈福意味的神社，而是普通的景點，我猜矢志上行者寥寥無幾。宗教意味的神社引領大家跨越千級石階，一個願望，一對赤足，我們以身體力行的方式祈求形而上的信仰力量。只是，下山後我突然醒悟，山巔神社給凡夫俗子的啟迪是：人類如能將登頂的韌力放諸我們奢望得到的事物之上，攀越障礙，不言放棄，就不必再靠外力，訴諸他人。

築建神社的人取難捨易，以高度探問上天的意向，其本來的立意卻是腳踏實地的，所以參拜道一步一汗水，別無捷徑。能以上山下山的魄力迎接生命種種無可預測，生死疲勞之際仍舊孜矻不懈，是人生最大學問。

文：林溢欣

作者為香港中文大學中文系哲學碩士，中文科補習名師。

