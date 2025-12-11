林溢欣 - 珍惜幸運｜中新學林

火災給我的啟示是：外界聲音太雜亂，我們要保持清晰的腦袋，對缺乏全貌的人和事不要妄下判斷，還有珍惜每一個刻下，愛護每一個身邊的人。我知道很多同學都對過多的相關報道、照片感到厭倦或乏力，如果你因此而心情焦慮，則應遠離有關新聞，因為社交媒體容易令人放大情緒。但這樣不代表我們對事情漠不關心，每個人都有其身份、責任對事情出一分力，未成年的你們如果想盡一點力，我認為不外乎兩點：一、持續對事情表示關注，讓政府聽見我們聲音，讓事件不能草草了事，給予徹底的調查，讓往生者安息，讓倖存者釋懷；二、努力讀書，讓未來的自己成為社會堅實可靠的棟樑，在不同崗位謹守職分，香港容不下第二次這樣的災難。

除此以外，最大的課題還在於珍惜每一個身邊人。中大讀書時曾聽哲學系教授說，我們和另一個人都來自同一個球體，造物主將球體剖開，我們與另一半割裂分散於世界，而愛情就是在茫茫人海中找到屬於自己的完美一半。然而，幾十億人當中，絕少人能夠找到這個最佳的伴侶。一切都講究「緣」。除了愛情，我們的親人、老師、朋友，都是生命中無數個巧合併湊而成的「緣」。一個相遇、一個路口、一段文字，都會錯開了人生不同的際遇，形成不同的岔路，現在看起來的必然，其實都是無數個幸運交織而成的果實。

所以，在讀書學習的同時，謹記努力守護、珍惜每一個身邊的幸運。因為我們知道，幸運不必然常在。那些最美好的事物，並不必然長久。我還記得考入大學翌年，朋友圈子突然傳來噩耗，一個中學同學確診癌症，晴天霹靂，短短兩星期後，善良年輕的生命就離我們而去。那時我就明白，每一分鐘的當下，都值得我們更多的感恩、更多的愛的表達，還有更多的擁抱和記錄。

每一課都有要所教訓才有意義。災後重建最難的，往往不是可見的東西，而是無法彌補的心靈創傷。而絕大部分的旁觀者（我們），更加要學會從中提取值得我們成為更好自己的課題，然後在不斷倒數的生命裏，盡我們最大努力活得無悔無憾。

文：林溢欣

作者為香港中文大學中文系哲學碩士，中文科補習名師。

