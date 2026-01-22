Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李建文 - 為何要考試？校長解構考試意義：不要被成績定義價值｜牆角寒梅

知識轉移
更新時間：18:00 2026-01-22 HKT
發佈時間：18:00 2026-01-22 HKT

伍少梅中學剛結束為期兩周的考試，學生終於能鬆一口氣。考試是學習的一部分，是考核學生學習程度及能力的方法，最主要的功能是讓學生和老師了解學習情況，特別是「學到多少」。

考試不是為了打擊學生的學習興趣，出色的評估方法能讓學生知道自己擁有的知識及技能，讓大家保持對學習的好奇心，使學習成為成長的DNA。

老師通過考試分析全體學生的學習情況，了解為何部分學生「學得少」甚至「學不到」，然後為學生提供具體和針對性的意見及方法，讓他們知道自己的優勢和不足之處，有方向地進行改善。老師以鼓勵和推動學生持續進步為目標，調整和改善教學方法，制訂多元化的策略，照顧學生的多樣性。

考試結束後，學生難免會擔心成績。請謹記不要被一份試卷或成績表定義你們的價值，你們的價值不能單憑一個數字和一份成績表反映出來，它無法顯示你們是熱愛生命、充滿夢想、誠實善良、樂觀積極和勇於創新的大好青年。

正因為學科考試與傳統成績表未能反映學生學科成績以外的學習成果，由去年起，學校引入英國的Skills Builder和本地的Grwth系統，於本學期推出「未來素質報告」。此報告全面展示學生的學習成果，反映學科學習以外的表現如共通能力、價值觀及態度，包括協作能力、解難創意、自我管理、責任感和成長思維等。還有，老師根據對學生的觀察，給予深入和詳盡的評語。

「未來素質報告」的誕生就是想告訴大家，每一位學生都是獨特且充滿可塑性的，老師有觀察你們課堂以外的表現，捕捉和記錄每一個亮點。你們要建立自己的靈魂，忠於自我，擁有自信，學會感恩，為自己的成長之路錦上添花。

學校應突破傳統思想，推動未來教育和創新的成績表系統，全面地發掘和呈現學生的學習成果，將學生的潛能變成強項，成為未來社會的人才。

電郵：[email protected]

文：李建文

作者為天主教慈幼會伍少梅中學校長，從事教育工作逾20載。

