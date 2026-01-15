李建文 - 強制舉報虐兒 保障兒童安全｜牆角寒梅

《強制舉報虐待兒童條例》於本月20日生效，筆者根據《強制舉報者指南》，整理了與學校相關的資料，為學校的專業人員如校長、教師、言語治療師和社工等，提供參考。

若學校的專業人員發現學生身上有傷痕，但不確定是否要舉報，應參考《條例》所訂明構成「嚴重傷害」的定義及《指南》，在專業分析和判斷下作出舉報決定。請注意，若評估虐兒的懷疑成立，但程度未達強制舉報的門檻，專業人員仍需作出一般通報及繼續跟進個案。

如懷疑受到嚴重傷害的學生，要求專業人員不作出舉報，專業人員應向學生解釋舉報的目的和程序。若學生不同意並出現情緒，專業人員應優先處理學生的需要和確保其安全，之後再作舉報。《條例》訂明如專業人員相信延遲舉報符合該兒童的最佳利益，並採取合理的行動，可作為免責辯護。

《條例》沒有規定專業人員須取得任何人的同意才可舉報，舉報屬個人的法定責任。學校的專業人員作出舉報時，應根據學校的機制通知校長，啟動校本應急機制或危機處理小組，跟進有關個案。若學校專業人員於非工作期間知悉懷疑虐兒個案，則不受《條例》規管。但在保障兒童安全的原則下，任何人士懷疑兒童受到嚴重傷害，應盡快向當局舉報。

為配合《條例》的推行，學校應加強管理層、教師和支援人員的培訓，如在校內舉行相關演習或工作坊，以及參加政府或教育局推出的網上培訓課程。學校應檢討和更新學校行政手冊、危機處理流程，制訂相關的校本指引，讓專業人員掌握舉報流程。同時要加強家長教育，如舉辦家長講座推廣《條例》，增加家長對構成虐兒行為的認知，以及了解學校在當中的角色與法定責任。

《條例》的推行喚起社會對保護兒童的關注，無論是否所訂明的專業人士，我們都有責任為學生打造幸福完整的生活，保障兒童安全責無旁貸。

電郵：[email protected]

文：李建文

作者為天主教慈幼會伍少梅中學校長，從事教育工作逾20載。

