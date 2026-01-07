李建文 - New Year's resolution｜牆角寒梅

新年快樂！祝願大家在新的一年裏充滿活力、誨人不倦。回顧2025年，學校在各方面持續發展、學生每日成長，讓筆者深感欣慰與滿足。對教育工作者而言，看到學校和學生進步，無疑是最大的鼓舞。

這一年，我們見證了許多變化。許多學生由最初的內向靦腆，漸漸變得自信滿滿，每天開心上學，結交新朋友。亦有轉校生經歷過挫敗，在適應新校園生活的過程中，重新振作，對未來充滿希望。學生在主動性、能動性（Agency）和自主學習方面的顯著成長，正是我們教育的意義所在。

今年伍少梅的學生活躍於多個場合，他們在香港心聆新詩創作比賽中獲獎、參與荃灣明愛賣物會義賣、協助北河同行分發愛心飯券，還參加了香港學界無人機足球比賽及葵青區中學校際越野比賽。此外，他們又在西九龍文化區的聖誕市集、明愛牛頭角長者中心及恩牧堂睦鄰中心Happy Day嘉年華中進行表演，甚至登上國際舞台，前往瑞士參加聯合國貿易和發展會議的青年論壇，以及斯洛伐克的經濟合作暨發展組織（OECD）大會。學生在各個領域發光發亮，展現才能，筆者和老師為他們感到驕傲。

另外，學校最新落成的啟元（Origo，拉丁文意為「起源」），為沉浸式的學習空間，能靈活模擬並呈現各種場景。通過身臨其境的學習體驗，提升學生的學習成效。而我們的新項目「未來圖書館」也在籌備之中，預計在本年度落成，將進一步拓展和豐富學生的學習經歷。

學校的發展與學生的進步，除了本校教師團隊的努力外，也多得善心人的支持與贊助。他們認同本校的教育理念，支援基層學生享受多元而全面的優質教育。在新的一年裏，學校將積極籌備創新的課程、推動AI應用、參與國內與海外的領導力學習體驗及促進學生心靈健康發展，讓學生在幸福的生活中學習，培養他們成為青年變革者。

文：李建文

作者為天主教慈幼會伍少梅中學校長，從事教育工作逾20載。

