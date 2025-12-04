李建文 - 在苦難中凝聚希望｜牆角寒梅

2025年11月26日，是漫長的一天。大埔宏福苑的大火，由白天起火，到徹夜燃燒，奪去逾百條生命，許多居民失去至親和家園。這場災難不僅為社會蒙上陰霾，也牽動着每一個人的心。

面對災難，連日來香港社會展現出驚人的韌性和行動力，商界企業、慈善機構、民生小店、社會賢達、影視藝人和廣大市民紛紛通過不同形式賑災，包括捐款、發放援助金、捐贈物資、供應膳食及提供心理輔導服務等，為大埔災民略盡綿力。深水埗明哥之「北河同行」響應陽光洗衣為大埔災民收集及清洗衣物，邀請本校成為葵涌區的收集點，感謝一眾捐贈衣物的善心街坊，衣物經陽光洗衣清洗後會贈予災民；社福界「心連心大行動」成立工作小組支援大埔災民，提供情緒支援、兒童託管、長者照顧、殯儀支援及過渡性房屋安置等服務，並設有救災支援專線（電話：9747 7561）。

學校在本周一（1日）的早會上，進行了默哀儀式，與學生一起為逝者表示哀悼，並安排特別班主任課，簡單交代事件和解答學生提問，支援學生的情緒和強化他們的自癒能力，讓他們通過心意卡向受大火影響的市民、消防員、救護人員、社工及義工表達關懷。

消防及救護人員在大火中為市民付出了勇氣和生命，至今仍不辭勞苦地進行救援及善後工作，醫院的醫護人員盡心盡力照顧傷者。作為教育工作者，我們希望學生了解消防及救護人員的使命感、對責任的承擔和人道主義精神，教導他們欣賞和尊敬面對死亡威脅仍謹守崗位的人員。

事發一周，大火帶來的衝擊感在大家心中殘存。面對悲傷與哀痛，每個人消化情緒的方式和步調不一，請大家照顧自己的身心健康，善用身邊的資源，並在有需要時尋求專業協助，望社會的溫柔能陪伴大家走向療癒的道路。大火無情、人間有愛，願我們在這困難時刻，更懂得珍惜生命、愛護他人、互相扶持。

電郵：[email protected]

文：李建文

作者為天主教慈幼會伍少梅中學校長，從事教育工作逾20載。

