李建文 - 「學校起動」計劃獎學金｜牆角寒梅

「學校起動」計劃獎學金及數理傑出獎頒授典禮於11月15日舉行，大會邀請到香港上海滙豐銀行有限公司主席及香港大學校務委員會主席王冬勝博士擔任主禮嘉賓，他在典禮上表示年輕人是未來的社會棟樑，香港要靠年輕人繼續發展，故此商界很樂意回饋學界、支援學生，幫助他們擴闊視野，增加競爭力，日後為香港貢獻。

「學校起動」計劃獎學金於2015年成立，提供獎學金予「學校起動」計劃學校之學生，讓他們在本港大專院校就讀學士學位，至今已支援逾千名學生。王冬勝博士認為要維持這個計劃，要有心、有力、有意識，並對此予以肯定。

他又向年輕人分享兩個必定能走向成功的小貼士：解難能力與世界觀。他建議年輕人多掌握讀書以外的特質，解難能力尤其重要，每次憑自身能力解決問題都能增強自信；年輕人可培養世界觀，多了解和分析國際大事，包括政治、經濟等方面，若能養成習慣，日後與人交流時更顯優秀。

本校學生彭炫康和沙志杰（Mohan Sapkota）今年分別獲教育大學運動科學及教練榮譽理學士與城市大學工商管理學士（決策分析及營運學）取錄，獲得「學校起動」計劃獎學金不僅是經濟上的支持，也是各界對他們的認同和鼓勵。

伍少梅中學參加「學校起動」計劃的時間已達7年，在這段期間，計劃帶給師生豐富多彩的學習及成長經歷。「學校起動」計劃提倡通過嶄新及度身訂造的項目，發掘學生的潛能，啟發他們規劃人生，為自己的未來創造更多可能。

學生至今參加過生涯規劃日、趁墟做老闆、企業參觀、職場體驗及暑期英語課程等，多元的活動切合年輕人的成長及生涯發展需要，亦配合中學課程對教導學生品德與價值觀的要求，是一項商校合作的最佳例子。

在此祝願「學校起動」計劃繼續與學界攜手共進，恩澤廣被。

文：李建文

作者為天主教慈幼會伍少梅中學校長，從事教育工作逾20載。

