李建文 - 100校長齊街馬2025｜牆角寒梅

「嘉里香港街馬2025」慈善跑於11月23日舉行，跑手在香港街道中穿梭，一邊欣賞城市風景，一邊以腳步行慈善，推廣聯合國可持續發展目標。大會邀得教育局局長蔡若蓮博士主持起步禮，她更親身參與並完成10公里賽事，為活動增添色彩。

在香港中文中學聯會的組織下，有多達100位中學校長與學生組成隊伍，參加由將軍澳至觀塘海濱的10公里賽事。筆者在老師的推薦下，邀請了中五級的錢璟朗同學一同參加比賽。

筆者對璟朗的認識，正正源於跑步。璟朗熱愛跑步，是馬拉松的常客，他今年參加了「友邦熱氣球跑」和「渣打香港馬拉松」，並獲得佳績。而筆者向來沒有跑步的習慣，是次賽事無疑是一項挑戰，故為此做足準備，加強訓練，盼以最佳狀態上陣。

開跑前，筆者和璟朗一起熱身，互相打氣。隨着嗚槍響起，雙雙投入到一眾跑手的熱情之中。到了賽事中段，筆者開始體力不支，不適感隨着時間越演越烈，但看到身旁的璟朗、其他校長和學生努力的模樣，頓時忘記了疲勞，一步一步跑向終點。師生馬拉松的精神在於共同完成挑戰，從中建立正面價值、互勉互勵的關係，感謝自己的堅持與璟朗的鼓勵，最終獲得了屬於二人的勝利。

另外，感謝香港中文中學聯會的安排及SEED Foundation基金會主席羅君本支持和贊助是次活動，讓100位校長與學生一起參與馬拉松。SEED Foundation學校合作總監黃少希表示，希望校長和學生通過活動明白到學習科技和跑步一樣，需要耐性、決心和不懈努力，要學習如何設定目標、分階段實踐，才能找到屬於自己的節奏。

學校一直鼓勵學生參加晨跑和馬拉松比賽，以建立良好的運動習慣，響應教育局的《4Rs精神健康約章》。希望學生能通過跑步磨練意志、訂立目標，堅持下去，不輕言放棄。只要跑下去，在終點迎接你的是更強大的自己。

電郵：[email protected]

文：李建文

作者為天主教慈幼會伍少梅中學校長，從事教育工作逾20載。

