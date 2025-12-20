Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李建文 - 新教育實驗｜牆角寒梅

知識轉移
更新時間：12:00 2025-12-20 HKT
發佈時間：12:00 2025-12-20 HKT

「過一種幸福而完整的教育生活」——新教育實驗的發起人朱永新教授，為中國教育家及現任全國政協副主席，於2022年獲頒全球最大教育獎「一丹獎」之教育發展獎。他的新教育實驗，旨在促進教育公平及改變應試教育文化，提倡快樂學習、個人成長與身心健康的合作式教學。

新教育實驗注重培養學生閱讀、寫作和交往能力，鼓勵學生每天讀詩、師生共寫、親子共讀，營造書香校園；推行「教師成長模式」，提供專業閱讀書目、網上資源及分享最新學術研究，幫助教師培養技能，建立一個扶持教師成長的社群。

新教育實驗在2000年從一間學校起步，至今已發展成由8000多間學校及教師組成的教育網絡，超過800萬師生參與其中。朱教授的目的在於落實國家課程，他提出的實施方案和行動，都是學校可以付諸實踐的。推行新教育的學校，其宗旨、運作、教學和活動各有特點，每間學校可以有自己的理解與演繹，保持和發揮自己的特色與優勢。

朱永新教授於本月6日到訪本校，我們為他介紹了學校發展「未來校園」、「社區校園」及「幸福校園」的教育理念，並一同參觀校內的創新設施，例如「心臨」（Soul Suite）的貓舍和靜觀室，以及最新落成的「啟元」（Origo）——為學生提供浸沉式學習體驗的空間。學生又向朱教授分享他們前往斯洛伐克參加經濟合作暨發展組織（OECD）大會的經驗，他鼓勵學生繼續擴闊國際視野和掌握跨文化交流能力。

朱永新教授曾表示，希望新教育實驗能走進港澳台地區乃至全世界，期待跟香港的校長、老師們多作交流。在此次訪校中，他對我們推動創新教育予以肯定和讚揚，並邀請伍少梅中學成為香港地區第一間推動新教育實驗的學校。筆者和教師對與朱教授合作深感榮幸和期待，計劃於2026年全力配合新教育實驗工作，以實現共同的教育願景。

電郵：[email protected]

文：李建文

作者為天主教慈幼會伍少梅中學校長，從事教育工作逾20載。

延伸閱讀：

李建文 - 100校長齊街馬2025｜牆角寒梅

李建文 - 在苦難中凝聚希望｜牆角寒梅

李建文 - 「學校起動」計劃獎學金｜牆角寒梅
 

最Hit
台北隨機傷人案｜揭疑犯張文神秘面紗 鄰居：小時候很乖巧 父母指已兩年沒回家
台北隨機傷人案｜揭疑犯張文神秘面紗 鄰居：小時候很乖巧 父母指已兩年沒回家
即時中國
3小時前
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
影視圈
19小時前
父親打算遺產只留給大仔 律師提醒立「偏心遺囑」 需建立兩層機制
父親打算遺產只留給大仔 律師提醒立「偏心遺囑」 需建立兩層機制
投資理財
7小時前
(左至右) 許綺惠、霍露明、楊忠萍、李秋石及Jayant Dave
數碼港與政府、業界㩦手建立數碼安全屏障 以AI重塑網絡安全攻防新格局
創科資訊
18小時前
至八會成員首談三度流產 啞忍前夫出軌10年 損失千萬醒覺：錢都可以唔見，男人都唔使要
至八會成員首談三度流產 啞忍前夫出軌10年 損失千萬醒覺：錢都可以唔見，男人都唔使要
影視圈
4小時前
前TVB美女主播變富貴馬主  帶全家入馬場盡顯頂級氣質顏值  老父曾中風狀態曝光
前TVB美女主播變富貴馬主  帶全家入馬場盡顯頂級氣質顏值  老父曾中風狀態曝光
影視圈
20小時前
快餐店斬料加餸！足一斤醬香雞$49 $10起加配糖水/葡撻/雞腎+雞翼
快餐店斬料加餸！足一斤醬香雞$49 $10起加配糖水/葡撻/雞腎+雞翼
飲食
19小時前
宏福苑五級火｜1具遺骸發現夫婦DNA 增至161死 DNA續進行 不排除死者人數增加
宏福苑五級火｜1具遺骸發現夫婦DNA 增至161死 DNA續進行 不排除死者人數增加
突發
1小時前
溏心風暴2.0︱上海大媽獨吞家人拆遷賠償 每晚瞓「百萬現金大床」
溏心風暴2.0︱上海大媽獨吞家人拆遷賠償 每晚瞓「百萬現金大床」
即時中國
6小時前
影帝前妻顏值重返20歲巔峰！曾紅極一時戀過陳偉霆 離婚後獨力養子成最強單親媽
影帝前妻顏值重返20歲巔峰！曾紅極一時戀過陳偉霆 離婚後獨力養子成最強單親媽
影視圈
15小時前