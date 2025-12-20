李建文 - 新教育實驗｜牆角寒梅

「過一種幸福而完整的教育生活」——新教育實驗的發起人朱永新教授，為中國教育家及現任全國政協副主席，於2022年獲頒全球最大教育獎「一丹獎」之教育發展獎。他的新教育實驗，旨在促進教育公平及改變應試教育文化，提倡快樂學習、個人成長與身心健康的合作式教學。

新教育實驗注重培養學生閱讀、寫作和交往能力，鼓勵學生每天讀詩、師生共寫、親子共讀，營造書香校園；推行「教師成長模式」，提供專業閱讀書目、網上資源及分享最新學術研究，幫助教師培養技能，建立一個扶持教師成長的社群。

新教育實驗在2000年從一間學校起步，至今已發展成由8000多間學校及教師組成的教育網絡，超過800萬師生參與其中。朱教授的目的在於落實國家課程，他提出的實施方案和行動，都是學校可以付諸實踐的。推行新教育的學校，其宗旨、運作、教學和活動各有特點，每間學校可以有自己的理解與演繹，保持和發揮自己的特色與優勢。

朱永新教授於本月6日到訪本校，我們為他介紹了學校發展「未來校園」、「社區校園」及「幸福校園」的教育理念，並一同參觀校內的創新設施，例如「心臨」（Soul Suite）的貓舍和靜觀室，以及最新落成的「啟元」（Origo）——為學生提供浸沉式學習體驗的空間。學生又向朱教授分享他們前往斯洛伐克參加經濟合作暨發展組織（OECD）大會的經驗，他鼓勵學生繼續擴闊國際視野和掌握跨文化交流能力。

朱永新教授曾表示，希望新教育實驗能走進港澳台地區乃至全世界，期待跟香港的校長、老師們多作交流。在此次訪校中，他對我們推動創新教育予以肯定和讚揚，並邀請伍少梅中學成為香港地區第一間推動新教育實驗的學校。筆者和教師對與朱教授合作深感榮幸和期待，計劃於2026年全力配合新教育實驗工作，以實現共同的教育願景。

電郵：[email protected]

文：李建文

作者為天主教慈幼會伍少梅中學校長，從事教育工作逾20載。

