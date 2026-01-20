Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

何廸信 - 鏡子裏的孩子｜直資育材

6年前，因家傭突然離職，我們不得不臨時聘請保母照顧4歲的大女兒和歲半的小女兒。沒想到短短數周，孩子就用兩件事讓我們經歷了深刻的教養啟示。

那個傍晚，4歲的女兒趴在地板上不肯做功課，保母好言相勸：「再不努力，將來不是當乞丐就是要洗廁所。」女兒眨着眼睛反問：「是不是像你這樣？因為你每天都在家里洗廁所啊。」保母無言以對的模樣，至今難忘。

另一天，妻子催促女兒收拾滿地玩具，向來乖巧的孩子竟脫口而出：「知道啦！別整天嘰嘰喳喳！」追問之下，她理直氣壯地說：「奶奶經常這樣說啊，你們不知道嗎？」

這兩幕讓我們陷入深思。4歲孩童如同純淨海綿，不加選擇地吸收周遭一切。他們尚未建立完整的價值判斷，只是單純複製聽到的言語、模仿見到的行為。這些「失禮」的話語，其實是成人世界的真實寫照。

心理學的「鏡像理論」恰能解釋此現象。幼兒正處模仿階段，如同活生生的鏡子，如實反映接觸到的言行。我們開始反省：是否曾不經意流露職業偏見？是否在忙碌中對長輩顯露不耐？這些細微瞬間，都成了孩子建構世界觀的素材。

這讓我想起萬花筒成像原理——三面鏡子相互映照，將零碎彩片幻化成絢麗圖案。孩子的成長何嘗不是如此？家庭、學校、社會共同構建認知世界的三稜鏡，而家庭作為最初光源，其品質直接決定折射出的光彩。

覺察這點後，我們開始有意識營造正向環境：每晚共讀繪本，將職業平等、尊重他人的觀念融入故事；長輩嘮叨時，先示範耐心傾聽；夫妻約定不在孩子面前用負面標籤評價事物。漸漸地，女兒會主動對清潔隊員道謝，在玩伴爭吵時扮演調停者。

教養的本質，是成人與孩子的共同修行。與其焦慮如何過濾外界影響，不如專注建構充滿溫暖與理解的家庭場域——因為真正決定鏡像品質的，永遠是鏡子本身的澄明度。

如今看着女兒從童言稚語成長為懂得體貼的少女，我越加確信：每個孩子都是映照世界的明鏡，而我們遞給他們怎樣的世界，決定了未來將折射出怎樣的光芒。

文：何廸信

本欄由香港直接資助學校議會校長撰寫；本文作者為中華基金中學校長。

