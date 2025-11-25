陳錦嫦 - AI個性化學習新時代｜直資育材

人工智能（AI）正急速走進校園，教育的面貌也在悄然改變。對數碼世代的學生而言，科技早已融入生活，而AI的出現，更讓學習模式產生革命性的轉變。作為一位校長，同時也是一位母親，我深深感受到家長在這個時代的矛盾——我們既期待孩子能擁抱新科技，又擔心他們會被過度依賴、失去自主思考能力。我相信，AI賦能教育的核心不在取代人，而在成就人：讓孩子學會明智運用科技，並在數據分析中學會反思、理解與成長。

我的兩個孩子，正處於不同的學習階段。大兒子打算考取大學，小女兒則在學校的學業中逐漸展露潛力。幾個月前，我們開始使用一款名為「AI學習助手」的應用程式，這個工具專為學生設計，提供個性化的學習方案和策略。最初，我對這種科技的擔心與日俱增，擔心孩子會過度依賴這種工具，而不是自己主動探求知識。

然而，在與孩子一起使用這款工具的過程中，我開始了解到AI如何能成為他們學習的助力。有一次，我的大兒子正為數學考試苦惱，通過這款應用程式，他的學習進度能夠被分析，AI根據他的表現自動生成一個學習計劃。他發現自己的弱點並逐步強化，使得他在考試中取得意想不到的好成績。

又有一次，小女兒在準備她的科學報告時，利用這款AI工具查找資料和解決問題。AI助手不僅提供了相關的參考資料，還幫助她理解複雜的概念。我發現她不僅獲得了知識，更增強了她的研究能力和自信心。通過這種方式，她學會了如何獨立思考，並能有條理地表達自己的觀點。

隨着這種個性化學習方式的深入，我也開始思考學校的角色。我任職的學校正積極探索AI應用，將AI技術融入教學中，其中一個項目是「AI學生成績分析和學與教策略建議系統」。這個系統能夠分析學生的學習數據，讓教師能根據每位學生的需要，為他們提供針對性的學習建議。

AI減輕了教師繁瑣的數據處理工作，釋放更多時間用於教學和關懷AI分析提供清晰方向，同時亦能協助學生設定目標、建立自我管理能力。對家長而言，AI也建立了透明的資訊橋樑，讓教育合作更有依據。

未來，本校將在不同學科與生涯規劃課程中深化AI應用，讓學生學會以數據思維看世界，用智慧與勇氣迎向未來。AI不能取代愛，但能讓愛變得更精準——以科技啟迪學習，以關懷陪伴成長。

文：陳錦嫦

本欄由香港直接資助學校議會校長撰寫；本文作者為天水圍香島中學校長。

