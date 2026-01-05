黃志揚 - 身教．心教｜直資育材

先說說我初出道時一個非常經典的經歷：學校在操場舉行數學科攤位遊戲，正當學生們興高采烈地參與時，突然，聽見一句清脆而流暢的粗俗說話響徹操場，原來是一位一年級學生因為不夠分數換領他心儀的禮物，遭到負責禮物部同事拒絕而發出的罵聲。

訓導主任當然與這位學生了解溝通，並相約家長到來商討教導方法，當訓導主任與學生爸爸對答時，一切都明白了——爸爸與訓導主任閒談時，不知不覺間都會以粗俗說話作助語詞。

父母的言行舉止對子女確實影響深遠，因為在子女的成長中，父母是站在不可取代的位置，絕對是子女最佳模仿與學習的對象，簡單說，若父母想子女如何，請父母就先如何。

試想想，一家人一起吃晚飯的時候，如果父母都各自在看手機，除非子女年幼，我預計子女都必定「有樣學樣」，都看手機；父母於晚上12時仍在廳中看電視，子女都很想一起看電視，造成「夜瞓」的情況。久而久之，各位都知道會有甚麼壞習慣或後果出現。

相反，如果父母善用吃晚飯的時間，放下手機與子女多溝通，問問子女今天在學校所發生的事情，說說自己在公司所處理的工作（子女其實很好奇的），我相信對與子女的關係必定會有正面的提升；在晚上早點關燈，或把握睡前的片刻安靜，一起看書、說說故事，這會易於掌握睡覺時間，亦能培養大家的感情，子女其實不需要太多的物質享受，他們最着重的是與父母相處的時光。

要管教子女，父母先要管教自己；身教重要，心教更重要。

在最後，我有一金句想送予各位父母，就是「信守承諾，言出必行」。這將影響子女的一生，有機會再詳說。

文：黃志揚

本欄由香港直接資助學校議會校長撰寫；本文作者為保良局陸慶濤小學校長。

