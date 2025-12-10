Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

鍾堯基 - 讓孩子去「玩」｜直資育材

知識轉移
更新時間：12:00 2025-12-10 HKT
發佈時間：12:00 2025-12-10 HKT

小女孩某天放學回家，要我給她一些報名費，準備參加校際朗誦節英語演講比賽。從小到大，小女孩性格相對同齡內斂。我不禁好奇一問參賽原因，她說自己沒嘗試過英語演講，沒這方面的經歷，於是主動向老師報名，想去「玩」下。作為家長的讀者們，相信也會支持子女的決定，讓他們去「玩」吧！

接下來，小女孩在家書寫指定講題的內容，她認真地寫稿，看來是好好準備去「玩」。她在網上搜集名人事例和名言警句，反覆思量後引用在其講稿內，加強說服力。我留意到她前後寫稿數遍，在修改的過程中，如何斟酌用字，如何令講稿讀起來更為琅琅上口，看來這次「玩」得真夠投入。演講稿準備好，小女孩晚上間中會朗讀發言稿。

有時候她會邀請我幫忙計時，在最後30秒時給她提示。在比賽時限內，可能寫得略多，她把不必或重複的文句刪除，避免語速太快，令評審聽不清楚。在朗讀過程中，小女孩那份膽怯和不自然的小動作讓人莞爾，看她「玩」如此投入，我也不得不欣賞她那份認真態度，至於比賽獎項反而變得不再重要。

演講比賽最具挑戰的莫過於問答環節，評審們會就演說內容作提問。我好奇地問小女孩如何準備，她胸有成竹告訴我「放輕鬆」，她在反覆修改講稿過程中，已經對演說題目充分了解，評審怎樣提問，應可遊刃有餘。我暗自竊喜，如果她能遇上預期以外的提問更好，即使問題如何刁鑽，我倒是希望她靈活應對，這才是更有意義的學習經歷，說不定會有意想不到的收穫。

家長宜多鼓勵子女參加合適的比賽發揮潛能，過程重於結果，不必計較勝負。在子女準備去「玩」的過程中，家長從旁多作鼓勵，陪伴子女成長，除可促進親子關係，更重要的是讓他們建立自信心、自學能力和懂得「執生」，以應對未來的挑戰。我彷彿看到未來的演說家正在悄悄誕生。「盡情玩吧！」我心中默念。

文：鍾堯基

本欄由香港直接資助學校議會校長撰寫；本文作者為將軍澳香島中學校長。

