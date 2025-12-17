Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

凌婉君姑娘 - 把挑戰轉化為成長機遇｜家長教室

知識轉移
更新時間：16:00 2025-12-17 HKT
發佈時間：16:00 2025-12-17 HKT

小女兒熱愛跑步，但不幸在早幾個月前，她在訓練期間受傷而被逼休息。結果上月跑步比賽「名落孫山」。她感到非常失望，還向我大發脾氣。女兒面對困難，父母如何把挑戰轉化為成長機遇？

首先，我以身體及同理轉化她的情緒。我大大給她一個擁抱，讓她深深感到被明白，以及能坦誠地向我分享感受。

女兒的情緒抒發了，理性再次重現。我就更易讓她看見事情的本質：輸了比賽對她現在的最大破壞是甚麼？她擔心的不是比賽名次，而是跑步時間比以往慢了1.5秒（100米比賽成績），她很焦慮將來不能重回水平。

雖然大家都明白過去的事實是沒法改變，但在困難中更能重新認識自己，接受現在，着眼未來。我們一齊探討即時及短期的處理方法，例如如何盡快處理傷患？傷患期間可以做甚麼保持體能？大家共同定下幾個可行步驟，讓她感到情況是可控制的。

過了一星期，大家檢視短期方案執行情況，目的是讓女兒感受自己是有能力做一些讓事情轉好的事，真切體會「只要堅持就能改變」。堅持行動是培育子女成長心態的重要特質。完成一次短期目標後，再定下一個更大目標，一步一步向前邁進。過了一個月，女兒的傷患終於有好轉，我們就一齊到運動場做加速跑訓練，讓她見到「有希望」，希望是面對困難重要的改變動力。

再過了一個月，女兒終於重拾跑步水平，她感到十分開心及感恩萬分。我們總結這次困難的學習與成長，更重要是把成功經驗放在女兒心中，當下次她有困難時，知道自己是有能力處理，並可再次站起來。

面對挑戰，痛苦、悲傷、失望總會有，但做父母要深明它正是讓子女帶來成長機會，困難是人生必定會經歷的成長功課，讓我們以積極行動一同支持他們吧，讓子女體會再次站起來的能力。

（歡迎讀者就有關內容，致電香港青年協會家長全動網熱線：2402 9230，查詢時間為星期一至五上午9時至晚上6時）

文：凌婉君姑娘

本欄由香港青年協會家長全動網社工及嘉賓輪流執筆，與讀者分享親職教育經驗；本文作者為凌婉君姑娘。

延伸閱讀：

陳卓然 - 家庭的靈魂人物：從子女回歸夫婦｜家長教室

傅海宜姑娘 - 正視家庭衝突的背後意義｜家長教室

李卓翰 - 感恩的力量：從生活中培養孩子正向心態｜家長教室


 

最Hit
消委會交友配對︱資深婚介拆解中女擇偶三大迷思 「睇落唔似40歲」有優勢？ 「MBA只係一堆英文字母」
交友配對︱資深婚介拆解中女擇偶三大迷思 「睇落唔似40歲」有優勢？ 「MBA只係一堆英文字母」
社會
5小時前
罕有流出！泳池「中伏」獲康文署發「緊急專用券」 事主爆超嘔心真相：游水十幾年首次收到｜Juicy叮
罕有流出！泳池「中伏」獲康文署發「緊急專用券」 事主爆超嘔心真相：游水十幾年首次收到｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
03:08
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
生活百科
22小時前
萬寧退出中國市場 逾120間分店明年1月停運 高峰期達200間 內地消費者：產品無差異化
萬寧退出中國市場 逾120間分店明年1月停運 高峰期達200間 內地消費者：產品無差異化
商業創科
6小時前
蘇民峰豪宅內貌曝光獨特品味 書櫃弧形設計盡顯格調處處藏風水佈局玄機
蘇民峰豪宅內貌曝光獨特品味 書櫃弧形設計盡顯格調處處藏風水佈局玄機
影視圈
26分鐘前
星島申訴王 | 港女遭「魔鬼渣男」 家暴打盲眼 悲慘控訴未婚產子：不可原諒
04:43
星島申訴王 | 港女遭「魔鬼渣男」家暴打盲眼 悲慘控訴未婚產子：他不可原諒
申訴熱話
8小時前
移英女星真實狀態撞樣鄭裕玲？感情狀況疑有着落 為心愛的人堅持做這件事
移英女星真實狀態撞樣鄭裕玲？感情狀況疑有着落 為心愛的人堅持做這件事
影視圈
6小時前
北上飲茶$99竟貼單呻笨 港男歎山竹牛肉食評僅4字 引爆港深大對決：香港點心真係輸咗？｜Juicy叮
北上飲茶$99竟貼單呻笨 港男歎山竹牛肉食評僅4字 引爆港深大對決：香港點心真係輸咗？｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
大便現1變化恐患胰臟癌！40歲老師早發現成功存活20年 醫生教留意4大徵兆保命
大便現1變化恐患胰臟癌！40歲老師早發現成功存活20年 醫生教留意4大徵兆保命
醫生教室
23小時前
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
影視圈
2025-12-15 20:00 HKT