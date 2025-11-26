李卓翰 - 感恩的力量：從生活中培養孩子正向心態｜家長教室

感恩是一種對他人恩惠的感激與欣賞，不僅是一種情感，更是一種行動。它讓我們專注於生活中的美好，並以積極態度面對挑戰。研究指出，感恩能提升幸福感、改善人際關係、促進心理健康，甚至影響腦內化學物質，例如多巴胺，讓人更快樂、更有動力。

在日常生活中，培養孩子的感恩心態並不困難。首先，父母可以通過「身教」示範，例如在餐桌上說：「食物真係好珍貴，我 要好好珍惜。」這樣孩子會學懂欣賞所擁有的一切，不會認為是理所當然。

其次，通過「口述」引導，例如當孩子抱怨功課時，我們可以說：「我哋都試過覺得功課好辛苦，但努力完成之後會覺得好有成就感。而且，我哋有老師教導、有書可以讀，呢啲都係值得感恩嘅事。」這樣不再是單純比較，而是以我們的經驗帶出正面角度，幫助孩子理解感恩的價值。

再者，另一個有效方法是「感恩日記」，每天睡前，讓孩子在一本簿仔上寫出3件值得感恩的事，可能是「今日同朋友玩得好開心」、「媽媽煮咗我最鍾意嘅菜」、「老師幫我解答難題」。這樣能幫助孩子專注於正面事物，減少抱怨，增加欣賞。

最後，父母自身也要學會感恩，並表達對孩子的欣賞，例如說：「多謝你今日幫手做家務，真係幫咗我好多。」當孩子感受到被肯定，他們更容易學會回報與感激。

感恩不是一時的口號，而是一種生活哲學。風景不轉心境轉，當我們以感恩的心觀世界，幸福感自然會提升，家庭生活也會更和諧。

（歡迎讀者就有關內容，致電香港青年協會家長全動網熱線：2402 9230，查詢時間為星期一至五上午9時至晚上6時）

文：李卓翰

本欄由香港青年協會家長全動網社工及嘉賓輪流執筆，與讀者分享親職教育經驗；本文作者為李卓翰先生。

延伸閱讀：

韓詠芝姑娘 - 從失敗中崛起：培養孩子成長型思維｜家長教室

Laura姑娘 - 飯桌變手機派對？一家人如何重拾聊天樂趣｜家長教室

梁康民 - 正視考試分數｜家長教室