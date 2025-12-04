傅海宜姑娘 - 正視家庭衝突的背後意義｜家長教室

筆者最近閱讀了一則新聞，內容是講述一位日本女性與她創造的AI虛擬男友結婚。通過現代先進的虛擬實境技術，就連一般典型婚禮會有的交換戒指環節，亦能活靈活現地呈現出來。該名日本女性分享決定與AI虛擬男友結婚的背後原因，其中包括「因為AI比前任更了解自己」及「能避免家庭出現衝突」。

閱讀着該新聞報道，筆者一方面對現今科技感驚歎，同時對婚禮女主角的想法有不少反思。在這個科技日新月異的時代，家庭結構和溝通正面臨着各種新挑戰。當家庭出現衝突，我們又是如何解讀當中對家庭的意義呢？「家庭衝突」究竟為何會變成現代人的忌諱呢？

令現代人選擇逃避家庭衝突的原因也許有很多。根據依附理論，缺乏安全感的家庭關係會讓人害怕衝突帶來的傷害，於是選擇保持沉默。另外，現代忙碌的生活節奏，也許會造就家庭成員沒有時間處理複雜的情感。逃避對很多人來說，似乎是一種省時的自我保護方式，但這樣做往往只會讓問題越滾越大。

我們試想想，如子女成長於一個逃避家庭衝突，或是不鼓勵情感流露的環境，同時在他們身邊是充滿着能「無條件」提供陪伴和情感依附的AI科技，在這些環境下成長的子女，長大後會如何看待家庭與人際關係呢？這些條件又會否促成更多與AI虛擬對象結婚的想法出現於社會呢？當更多人選擇與非真人組成家庭，家庭功能在未來的社會能否繼續維持呢？

無論在任何家庭中，衝突都是正常的。或許我們很容易會被「家庭衝突」本身所困擾，因而少了空間思考家庭各成員可以如何一同正視現有的家庭溝通模式，甚至作出新的突破。衝突對家庭來說不是必然一件壞事，它可以是一種促進成長和理解的機會。通過有效的溝通，家庭成員可以在面對挑戰時加強彼此的信任和情感的交流，進而提升整體的家庭凝聚力。

文：傅海宜姑娘

本欄由香港青年協會家長全動網社工及嘉賓輪流執筆，與讀者分享親職教育經驗；本文作者為傅海宜姑娘。

