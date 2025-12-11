Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳卓然 - 家庭的靈魂人物：從子女回歸夫婦｜家長教室

知識轉移
更新時間：16:00 2025-12-11 HKT
發佈時間：16:00 2025-12-11 HKT

「子女頂嘴不聽話」、「子女叫不動愛拖延」，這些情景是不是很熟悉呢？這些情景總是讓家長感到既不安又有點生氣，很想處理子女的一些行為問題。許多家庭生了小孩後，重心自然轉向育兒，子女頓時變成「宇宙唯一的中心」。夫婦角色會被消去，伴侶對話被行程與作息取代，親密關係被分工吞噬，最後只剩「共同室友與共同股東」。

爭執和育兒分歧，使得家裏的氣候變得驟晴驟雨。夫婦相處，成為穩定家中氣候的關鍵，也決定了子女成長在晴天還是颱風天。

在家庭裏，夫婦是最關鍵的靈魂人物。關係的品質直接影響教養的一致性與子女的安全感。如果夫婦能夠彼此尊重、互補分工、在面對育兒分歧修復衝突，能夠讓子女在家長可預測的情緒和行為中學會情緒調節與社會互動；相反，若夫婦關係不穩，高衝突、情感疏離或互相否定，子女容易成為緩衝家長衝突的角色，雖能短期穩住關係，但長期會削弱子女的人際界線與自我效能。夫婦衝突本身並非有害，但如果採取迴避或報復的方法處理衝突，會損害家庭關係。

就讓家長從「子女為中心」回到「伴侶為中心」﹕一、認清夫婦二人是家庭的同盟和核心成員，親職並非全部；二、重拾「二人世界」的甜蜜時光與雙向關照，讓親密感重現；三、把孩子從成人爭執的漩渦中撤離，避免在子女面前評價對方的管教，將分歧留待私下討論；同時向子女清楚傳達夫婦為一隊，規則一致。

當夫婦關係再次得以穩固，孩子得到家長更一致回應和學習的榜樣；而夫婦從親密關係中獲得更高的抗壓能力。切記子女需要的不是完美的父母，而是會合作、會修補、情緒穩定的父母。當家裏氣候變得穩定，晴天出現時，子女在這樣的氛圍中成長，定必能有一個穩定的自我與健康的人際連結。家庭的核心就能逐步回到夫婦的核心位置。

（歡迎讀者就有關內容，致電香港青年協會家長全動網熱線：2402 9230，查詢時間為星期一至五上午9時至晚上6時）

文：陳卓然

本欄由香港青年協會家長全動網社工及嘉賓輪流執筆，與讀者分享親職教育經驗；本文作者為陳卓然先生。

