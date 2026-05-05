尋找潛在AH溢價股看3條件 AI半導體板塊秤先 專家看好一隻半新股｜星市攻略
發佈時間：06:00 2026-05-05 HKT
隨着內地多間行業龍頭巨企紛紛來港上市，AH股估值格局正在發生變化，加上A股正值五一假期休市，北水南下暫停，市場關注會否成為AH股差價收窄契機。綜合坊間意見，AI相關及生物科技等新興產業、具行業龍頭地位，以及H股流通量遠低於A股流通量的股份，將更容易出現AH折讓收窄、甚至出現溢價。宏高證券投資經理梁杰文接受《星島頭條》訪問時則表示，在缺乏北水下，市場情緒主導交易，優質「折讓股」較易受青睞，首選近期受資金追捧的AI半導體板塊，並看好勝宏科技（2476）具中長線持有價值。
目前僅7隻H股較A股有溢價
根據統計，目前市場上絕大部份AH股的H股均較A股存在折讓，僅有7隻H股錄得溢價，當中不乏半導體、生物科技及新能源等新興產業，且具備行業龍頭地位，包括存儲股瀾起科技（6809）及兆易創新（3986）分別錄約36%及34%溢價；鋰電池龍頭寧德時代（3750）有26%溢價；重卡及氫能概念股濰柴動力（2338）有21%溢價；藥業龍頭藥明康德（2359）及恒瑞醫藥（1276）亦有約9%溢價，而招商銀行（3968）則有7%溢價。
值得留意的是，上述7隻股份的H股流通股，均遠少於A股流通股，其中以瀾起科技為例，H股流通股僅7,577萬，但A股流通股則多達11.46億。在股份流通股較少下，意味較少資金已可推高價格，形成流動性溢價。
AI相關半導體股更易獲追捧
被問到以上述3大條件篩選有望收窄差價的AH股是否可行時，梁杰文表示，AI相關半導體股份近期不斷有資金流入，市場熱度不減，相較於其他AH折讓股，更易被資金追捧，屬於短線炒作的首選板塊。他又提到，外圍股市若能維持造好，投資者可能傾向調高對內地經濟復甦的預期，若情緒樂觀，將更容易帶動相關股份炒上。
綜觀近期多隻半新股上市，亦有5隻為AH上市股份，分別為專注研發腫瘤及年齡相關疾病藥物的邁威科技（2493）、智能產品平台型公司華勤技術（3296）、人工智能及高性能計算PCB產品供應商勝宏科技、算力服務器印製電路板（PCB）製造商廣合科技（1989），以及平台型集成電路（IC）設計公司國民技術（2701），目前折讓幅度介乎約3%至54%不等；同時，以上股份的H股流通股，亦較A股流通股為少。
勝宏基本面吸引 具中長線價值
在這些半新股中，梁杰文傾向首選勝宏科技。他指出，勝宏科技作為人工智能及高性能計算印刷電路板（PCB）產品供應商，雖然折讓幅度相對較小，但基本面相當吸引，除了短線博反彈外，亦適合中長線持有。
事實上，勝宏科技亦具有行業龍頭地位。根據弗若斯特沙利文的資料，以2025年上半年人工智能及高性能算力PCB收入規模計，集團以13.8%的市場份額位居全球第一；核心應用涵蓋AI算力卡、服務器、AI服務器、數據中心交換機及通用基板等關鍵設備。該股周二收報320.6元，若以零折讓為目標，意味潛在升幅逾17%。
|H股較A股出現溢價股份
|股份
|行業
|H股流通股
|A股流通股
|Ｈ股周二收市價
|A股上周收市價
|AH股價溢價
|瀾起科技（6809）
|半導體
|7577萬
|11.46億
|270.40
|173.30
|36.01%
|兆易創新（3986）
|半導體
|3325萬
|6.68億
|482.80
|312.99
|34.46%
|寧德時代（3750）
|能源存儲
|2.18億
|42.57億
|631.50
|436.00
|26.25%
|濰柴動力（2338）
|商用汽車
|19.43億
|50.03億
|43.32
|31.20
|21.03%
|藥明康德（2359）
|生物科技
|5.1億
|24.73億
|137.40
|109.55
|9.33%
|恆瑞醫藥（1276）
|藥品
|2.58億
|63.79億
|67.40
|53.88
|9.04%
|招商銀行（3968）
|銀行
|45.91億
|206.29億
|47.08
|38.27
|7.24%
|近期新上市H股股份
|股份
|行業
|H股流通股
|A股流通股
|Ｈ股周二收市價
|A股上周收市價
|AH股價折讓
|國民技術（2701）
|半導體
|9500萬
|5.66億
|12.27
|23.05
|-53.60%
|邁威科技（2493）
|生物科技
|4713萬
|2.04億
|27.84
|35.73
|-32.08%
|華勤技術（3296）
|電訊設備
|5855萬
|5.7億
|91.50
|103.61
|-23.02%
|勝宏科技（2476）
|電子零件
|1.1億
|8.65億
|320.60
|328.49
|-14.92%
|廣合科技（1989）
|電子零件
|4600萬
|1.52億
|182.40
|163.25
|-2.61%
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