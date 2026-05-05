尋找潛在AH溢價股看3條件 AI半導體板塊秤先 專家看好一隻半新股｜星市攻略

隨着內地多間行業龍頭巨企紛紛來港上市，AH股估值格局正在發生變化，加上A股正值五一假期休市，北水南下暫停，市場關注會否成為AH股差價收窄契機。綜合坊間意見，AI相關及生物科技等新興產業、具行業龍頭地位，以及H股流通量遠低於A股流通量的股份，將更容易出現AH折讓收窄、甚至出現溢價。宏高證券投資經理梁杰文接受《星島頭條》訪問時則表示，在缺乏北水下，市場情緒主導交易，優質「折讓股」較易受青睞，首選近期受資金追捧的AI半導體板塊，並看好勝宏科技（2476）具中長線持有價值。

目前僅7隻H股較A股有溢價

根據統計，目前市場上絕大部份AH股的H股均較A股存在折讓，僅有7隻H股錄得溢價，當中不乏半導體、生物科技及新能源等新興產業，且具備行業龍頭地位，包括存儲股瀾起科技（6809）及兆易創新（3986）分別錄約36%及34%溢價；鋰電池龍頭寧德時代（3750）有26%溢價；重卡及氫能概念股濰柴動力（2338）有21%溢價；藥業龍頭藥明康德（2359）及恒瑞醫藥（1276）亦有約9%溢價，而招商銀行（3968）則有7%溢價。

值得留意的是，上述7隻股份的H股流通股，均遠少於A股流通股，其中以瀾起科技為例，H股流通股僅7,577萬，但A股流通股則多達11.46億。在股份流通股較少下，意味較少資金已可推高價格，形成流動性溢價。

AI相關半導體股更易獲追捧

被問到以上述3大條件篩選有望收窄差價的AH股是否可行時，梁杰文表示，AI相關半導體股份近期不斷有資金流入，市場熱度不減，相較於其他AH折讓股，更易被資金追捧，屬於短線炒作的首選板塊。他又提到，外圍股市若能維持造好，投資者可能傾向調高對內地經濟復甦的預期，若情緒樂觀，將更容易帶動相關股份炒上。

綜觀近期多隻半新股上市，亦有5隻為AH上市股份，分別為專注研發腫瘤及年齡相關疾病藥物的邁威科技（2493）、智能產品平台型公司華勤技術（3296）、人工智能及高性能計算PCB產品供應商勝宏科技、算力服務器印製電路板（PCB）製造商廣合科技（1989），以及平台型集成電路（IC）設計公司國民技術（2701），目前折讓幅度介乎約3%至54%不等；同時，以上股份的H股流通股，亦較A股流通股為少。

勝宏基本面吸引 具中長線價值

在這些半新股中，梁杰文傾向首選勝宏科技。他指出，勝宏科技作為人工智能及高性能計算印刷電路板（PCB）產品供應商，雖然折讓幅度相對較小，但基本面相當吸引，除了短線博反彈外，亦適合中長線持有。

事實上，勝宏科技亦具有行業龍頭地位。根據弗若斯特沙利文的資料，以2025年上半年人工智能及高性能算力PCB收入規模計，集團以13.8%的市場份額位居全球第一；核心應用涵蓋AI算力卡、服務器、AI服務器、數據中心交換機及通用基板等關鍵設備。該股周二收報320.6元，若以零折讓為目標，意味潛在升幅逾17%。

H股較A股出現溢價股份 股份 行業 H股流通股 A股流通股 Ｈ股周二收市價 A股上周收市價 AH股價溢價 瀾起科技（6809） 半導體 7577萬 11.46億 270.40 173.30 36.01% 兆易創新（3986） 半導體 3325萬 6.68億 482.80 312.99 34.46% 寧德時代（3750） 能源存儲 2.18億 42.57億 631.50 436.00 26.25% 濰柴動力（2338） 商用汽車 19.43億 50.03億 43.32 31.20 21.03% 藥明康德（2359） 生物科技 5.1億 24.73億 137.40 109.55 9.33% 恆瑞醫藥（1276） 藥品 2.58億 63.79億 67.40 53.88 9.04% 招商銀行（3968） 銀行 45.91億 206.29億 47.08 38.27 7.24% 近期新上市H股股份 股份 行業 H股流通股 A股流通股 Ｈ股周二收市價 A股上周收市價 AH股價折讓 國民技術（2701） 半導體 9500萬 5.66億 12.27 23.05 -53.60% 邁威科技（2493） 生物科技 4713萬 2.04億 27.84 35.73 -32.08% 華勤技術（3296） 電訊設備 5855萬 5.7億 91.50 103.61 -23.02% 勝宏科技（2476） 電子零件 1.1億 8.65億 320.60 328.49 -14.92% 廣合科技（1989） 電子零件 4600萬 1.52億 182.40 163.25 -2.61%

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