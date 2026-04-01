全球存儲股3月股價遇巨震 大行稱市場誤讀Google演算法 撈底首選兩隻股丨星市攻略

全球存儲晶片概念股自去年底以來一直熱炒，但3月份明顯出現震盪，其中兆易創新（3986）及瀾起科技（6809）分別累挫13%及14%，美光科技（MU）及Sandisk（SNDK）截至周一亦分別累挫22%及10%，原因之一是Google上周宣佈了一項算法突破，宣稱有助減少運行AI模型所需內存，究竟此舉會否成為股價轉捩點？有大行則表示，市場或存在誤讀，認為技術有助AI部署擴張，長線或可帶動整體記憶體需求。不過，高富金融集團投資總監梁偉民接受《星島頭條》採訪時直言，雖然Google的TurboQuant技術仍有待更多數據證實，但警告相關股早已「Price-in」記憶體需求的超高預期，因此近日的調整可能還未完結。

TurboQuant宣稱助減AI所需內存

事實上，自去年底至今年初，AI伺服器建置熱潮帶動了高頻寬記憶體（HBM）及傳統DRAM、NAND快閃記憶體需求爆發，三大記憶體巨頭三星、SK海力士及美光均將大量產能轉向高毛利的HBM，導致消費級與企業級記憶體供給緊縮，並刺激相關股份節節攀升。

然而，Google上周三（25日）無預警發布全新AI記憶體壓縮演算法「TurboQuant」，宣稱能在不影響準確度的前提下，將大型語言模型（LLM）推理階段的鍵值快取（KV Cache）記憶體佔用壓縮至少6倍，甚至在特定硬件環境下提升最高8倍效能。

消息一出，市場迅速解讀為「影響AI對存儲晶片需求」，並對存儲股的樂觀情緒迅速轉向恐慌，甚至將Google的演算法視為可能顛覆存儲股的AI敘事，擔心這將減少超大規模數據中心營運商對存儲晶片的需求，從而壓低同樣用於手機及消費電子產品的元件價格。

大行：降成本反助擴張 長線需求持續

不過，摩根士丹利最新報告認為，市場或存在誤讀。該行指出，TurboQuant主要作用於推理階段的KV Cache，並不影響模型權重佔用的HBM需求，也與AI訓練任務無關。該行分析師Shawn Kim表示，該技術提高了效率、降低單次查詢成本，反而有助AI部署擴張，長線或可帶動整體記憶體需求。

供應鏈層面上，市場仍預期2026年伺服器DRAM需求增長39%、HBM需求增58%。另外，科技巨頭今年資本開支仍高， SK集團會長崔泰源近期亦表示，存儲供應偏緊或延續至2030年。

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瑞穗：周期波動性大 逢低買入能賺錢

瑞穗科技策略團隊則表示，存儲相關股近期下跌更似高位震盪後的技術性調整，而不是股價轉捩點。該行認為，存儲行業本身周期性波動較大，類似拋售每隔數月便會發生一次， 但實際上，逢低買入反而能賺錢。

高盛最新報告亦認為，TurboQuant代表的是AI推理側記憶體優化方向，通過更高效的記憶體利用率，在單位算力上部署更多模型。 這對記憶體需求的影響是雙向的，短期可能壓低單個AI伺服器的記憶體搭載量；但更長期來看，這降低AI部署門檻，可能大幅擴大在AI Agent和端側AI場景的整體滲透率，從而推動記憶體總需求規模持續擴張。

該行又指，目前市場還沒有為此邏輯充分定價，投資者現在盯著的是前半段的記憶體用量下降，而忽略後半段的AI普及加速帶來量的擴張。因此，對於存儲相關股的擔憂更多體現為情緒層面的短期壓力，而不是基本面的實質性損傷。

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梁偉民：AI應用增長恐補不了需求缺口

儘管大行都持樂觀態度，但梁偉民則提出較審慎看法，警告目前存儲相關股的股價已「Price-in」記憶體價格會維持超高水平至2027、甚至2028年的預期。因此，若Google的技術突破真的可以大幅減少需求，近日股價的調整則可能還未完結。

對於有觀點指技術進步可加速AI應用，令記憶體需求增加。他則反駁，如果Google真的做到全面減少80%使用量，AI應用增多也應該彌補不了對需求的負面影響。

未有貨宜審慎 低吸揀海力士及SanDisk

談及美光及Sandisk等巨頭的估值，梁偉民認為目前並不算貴，預測市盈率僅10多倍、甚至低於10倍，且未來幾季盈利仍在急速上升。核心問題僅在於「供不應求」的情況能維持多久。在投資部署上，目前利潤豐厚的投資者不用急於沽貨，可先觀察市場對Google新技術的進一步實質分析；若買入不久、目前仍有盈利的投資者，則建議先減持一部分；至於未入市的投資者，他則強烈建議不宜現價追入，一來因新技術影響未明，二來目前大市受制於中東局勢及高油價，氣氛隨時進一步轉差。

若投資者希望候低買入存儲相關股，梁偉民則首選南韓上市的SK海力士及美股SanDisk。他解釋，海力士是全球領先的高階記憶體製造商，具備技術領先優勢；而SanDisk所製造的是記憶體類別，現時供不應求的情況甚至比高階DRAM更具吸引力。

順帶一是的是，雖然一般投資者難以直接購入韓國股票，但仍可經在港上市的ETF如南方兩倍做多海力士（7709）作投資。