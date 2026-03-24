明星黃金半新股迎1.7億股解禁 高位瀉逾三成恐未夠平 專家教金價撈底部署｜星市攻略

金價近期大幅回調，周一（23日）低位曾見4,098美元，即年內近30%升幅已全數蒸發，且「倒跌」逾半成，連帶多隻在港上市黃金相關股份受累急跌。其中散戶熱捧的明星半新股——紫金黃金國際（2259）周一收報169.9元，已從今年1月高位268元累跌逾36%；同時，該股將於下周一（30日）起迎來1.74億股解禁，究竟股價會進一步下跌？還是壞消息盡出？香港股票分析師協會理事溫傑及高富金融集團投資總監梁偉民接受《星島頭條》採訪時均表示，對紫金黃金國際採觀望態度，並認為金價短期仍有下行壓力，但中長線看法相對樂觀。

半新股或過度炒作 解禁前先觀望

紫金黃金國際將於下周一迎來股份解禁，溫傑預計，該股只會面臨溫和的股價壓力。他解釋，在市場不想買金的情況下，股份已從高位大幅回落，持貨投資者除非進一步看淡後市，否則未必願意在此位置沽出，因此建議投資者可再留意這幾天的市場反應。

梁偉民則持有較審慎態度，並直言目前不會選擇紫金黃金國際。他指出，該股於去年9月才從紫金礦業（2899）分拆上市，仍屬半新股，股價尚未真正經歷過金價大幅調整的考驗，加上上市後升幅大幅跑贏同業，擔心市場存在過度炒作成份，即使已從高位回調超過30%，也未必一定夠便宜。

從估值角度審視，紫金黃金國際以2025年全年盈利計算，現時市盈率達23.7倍，與同業相比未算吸引。梁偉民又列出比較數據：靈寶黃金（3330）預測市盈率約15.2倍；山東黃金（1787）預測市盈率約19.7倍；招金礦業（1818）市盈率則達31.7倍。梁偉民認為，紫金黃金國際短期有股票解禁隱憂，所以更應該觀察解禁後情況，才考慮是否買入。

盼金價守4000關 強調長線未見頂

展望金價後市，溫傑指目前仍處弱勢，初步希望守住每盎司4,000美元關口，但走勢仍需密切關注中東局勢、油價走向及市場對貨幣政策的預期。不過他強調，目前調整屬短期現象，「以半年至一年的角度來看，我仍覺得金價未見頂」，關鍵轉捩點在於油價能否回落，一旦通脹憂慮消退，市場重燃減息預期，美元便會轉弱，對金價將有最大幫助。溫傑建議，投資者可等待中東局勢明朗化、金價回穩後，才慢慢分注吸納。

「去美元化」未消失 分3注買黃金

梁偉民則表示，中東局勢維持不明朗，資金繼續流入美元避險，短期不利於金價；同時，市場因為高油價而擔心通脹風險增加，因而預期央行不但不減息、甚至有可能會掉頭加息，亦令金價有進一步受壓的可能。

但他認為，「去美元化」不會因戰爭而消失，甚至會加速。他解釋，美國在戰事中的強硬態度，令盟友的經濟及通脹受損，加上突襲行動展示其對國際法規的無視，將促使全球加快分散外匯儲備，減少對美元的過度依賴。梁偉民建議，投資者可考慮分三注分段吸納，金價跌至4,100美元買入第一注，3,900美元買入第二注，3,700美元買入第三注。

純粹博反彈 實物ETF成首選

若投資者看好黃金板塊，梁偉民建議分散買入靈寶黃金、招金礦業及山東黃金，或考慮買入全球金礦股ETF如GDX。他又提到，若投資者純粹覺得金價跌得夠多想博金價反彈，更傾向推薦實物黃金ETF，原因是金礦股同時受股市升跌、市場情緒、開採成本及各國政策等因素影響，未必能百分百跟隨金價走勢。

偏好有金有銅 母企紫金更佳

溫傑則直言，自己會直接選擇「媽媽股」紫金礦業，因其同時持有黃金及銅業務，「有金有銅，我覺得這個是最好的選擇」。

事實上，紫金黃金國際於2025年9月由紫金礦業分拆上市，完成分拆後，紫金礦業至今仍為最大控股股東。兩者最大分別在於業務範疇，紫金黃金業務完全集中於黃金；紫金礦業除了透過持有紫金黃金獲取黃金相關業務外，亦涉足銅、鋅、銀等其他礦物業務。

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