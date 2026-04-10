明星新股撞期殘酷三選一 首隻「杭州六小龍」爆升可期 入飛也僅作次選？｜星市攻略

美伊衝突陰霾持續，但新股市場繼續熱鬧，本周再有三大科技新股齊齊啟動招股，分別為「杭州六小龍」之一的內地雲原生空間設計軟件提供商群核科技（Manycore Tech，068）、內地CMOS圖像傳感器（CIS）供應長光辰芯 （3277），以及分佈式儲能系統（DESS）解決方案供應商思格新能（6656）。不少投資者也想入飛捕捉吸金機會，但奈何資金有限，應該如何部署？投資專家青冰接受《星島頭條》訪問時指出，三大新股之中，作為「杭州六小龍」首隻招股公司的群核科技將是市場焦點，打響頭炮首日爆升可期。

資金有限 宜考慮每手值博率

不過，假如資金有限的話，青冰認為思格新能更值博。鑑於思格新能入場費較高，每手逾3萬元，青冰指若抽中一手，升兩成已有6,000元落袋。相比之下，抽中一手群核科技，要升一倍半才可賺到6,000元，但他強調不是指群核科技必定升不到兩倍，而是從押注角度看，抽思格新能更具成本效益。

入飛策略方面，青冰表示群核科技可分派的貨源較多，甲、乙兩組各16,062手，而思格新能兩組各有6,787手，意味即使招股反應差不多，思格新能都是更難抽中。若動用孖展入飛，可以選擇分途出擊，大注選擇思格新能，再預留細注押注群核科技。

他又提到，思格新能去年收入90億人民幣，盈利達29億人民幣，沒特殊利益項目，可謂貨真價實；另一吸引之處是其創辦人許映童，曾在華為任職23年，被內地媒體形容為「華為元老」級人物，這一點給予投資者一定信心。相比之下，主力從事CMOS圖像傳感器的長光辰芯，青冰認為缺乏另外兩隻新股的「明星相」，估計認購反應會較遜色。

1500億市值或極速納入北水

此外，經常留意北水動向的青冰，認為今次三隻新股都在第二季上市，按恒生綜合指數編算規則，最快都要在8月季檢才有望納入，故此9月北水才有機會買到。按思格新能以800億元市值上市，以現時快速納入機制，只要在現有綜合指數市值中排前10%，即大約53名以上，就可以在上市後10日後獲納入。

青冰預計，如思格新能能夠倍升，令市值增至1,500億至1,600億就可望快速納入。但他笑言，如果散戶抽得中，思格新能又實現倍升，散戶都應該不太在乎思格新能在幾時納入港股通。

思格新能產品出貨全球第一

事實上，三隻科技新股各有強項。根據思格新能招股書引述諮詢公司報告指出，按產品出貨量計是全球排名第一的可堆疊分佈式光儲一體機解決方案供應商，於2024年市場份額達28.6%。營收方面，思格新能在3年內收入爆升150倍，去年全年收入90.01億元人幣，按年增577%。

基石投資者方面，思格新能引入19名基石投資者，包括淡馬鍚、高盛、高瓴資本、上海陸家嘴及UBS等，合共認購2.8億美元股份。

群核科技與Nvidia達成合作

群核科技賣點之一是「杭州六小龍」企業之一，與大家熟悉的DeepSeek、宇樹科技、強腦科技、雲深處科技及遊戲科學齊名。該公司瞄準空間設計軟件市場，截至2025年底，公司已擁有逾5億個3D場景及全球最大室內場景數據集InteriorNet。群核科技亦與英偉達（Nvidia）達成初步合作，其空間智能平台與SpatialVerse已與NVIDIA Isaac Sim深度打通，共同為機器人訓練提供高仿真虛擬環境。群核科技去年收入錄8.2億元人民幣，按年增8.6%；年內虧損4.28億元人民幣，按年收窄16.7%。

群核科技引入陽光人壽、廣發基金、金涌投資（1328）、Mirae Asset Securities、霧凇資本、禾賽（2525） 、國惠（香港）、華營建築 （1582）等，合共認購5,800萬美元股份。

長光辰芯專注CMOS圖像傳感器

長光辰芯則專注於CMOS圖像傳感器（CIS）領域，按2024年收入計，長光辰芯在全球工業成像CIS市場排名第三，市場份額15.2%；科學成像CIS市場全球排名第三，市場份額16.3%。去年長光辰芯收入8.565億元，較2023年6.048億元增加27.3%，截至2025年12月31日止三個年度，淨利潤分別為1.698億元、1.97億元及2.931億元。

長光辰芯引入CPE Peepal、HHLRA（高瓴旗下）、UBS AM Singapore、博裕、富國、廣發基金、景林、高毅資產、華夏基金等多家機構，擬合計認購約1.66億美元的發售股份。

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