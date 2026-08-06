YENA崔叡娜淚憶兒時患淋巴癌 父母賣紫菜包飯籌醫藥費：覺得一切都是我的錯｜附小兒淋巴瘤7症狀

韓國女歌手、前女團IZ*ONE成員YENA崔叡娜，近年憑藉洗腦神曲《Catch Catch》人氣急升、成為炙手可熱的Solo女歌手。YENA近日在綜藝節目《我剩下的戀愛》中，罕有公開童年患上小兒淋巴瘤的經歷。她坦言，當時見到家人因自己醫藥費而崩潰，「覺得好像一切都是我的錯」。真摯剖白令同台主持人和不少粉絲觀眾都大為感動。

節目勾起抗癌回憶 父母賣紫菜包飯籌醫療費

SBS節目《我剩下的戀愛》記錄曾患絕症或經歷生死關頭的20、30世代年輕人尋找愛情的過程。當日一位出演者回憶軍中服役期間確診第4期癌症，存活率不到50%，因擔心成為父母負擔而不敢坦白病情。YENA聽後坦言：「我小時候也得過小兒淋巴瘤，所以對他們的故事更能感同身受，心情有點複雜。」

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YENA透露，父母為了籌措醫藥費，一直賣紫菜包飯。「雖然那時候還小，但這些畫面我都記得。」她指：「看到家人因為我而崩潰、難過，我一直覺得很抱歉，甚至覺得好像都是我的錯。」主持人鄭容和與李世榮對此深表不捨。YENA過往曾在組合IZ*ONE的節目中表示，在淋巴癌康復後，為了強身健體及自我防衛，開始跟隨哥哥學習韓國傳統武術「跆跟」（Taekkyeon）。

小兒淋巴瘤：兒童第3常見癌症

根據香港兒童癌病基金資料顯示，淋巴瘤是源發於淋巴組織及淋巴結的惡性腫瘤，每年約有20名兒童確診，佔所有兒童腫瘤約一成，僅次於白血病及腦腫瘤。淋巴瘤主要分為兩類：

1. 何傑金氏病（Hodgkin's Lymphoma）

多見於較大兒童，3歲以下罕見

常見症狀：

無痛性頸部或腋下淋巴結腫大 縱隔腔淋巴結腫大致咳嗽氣喘 發燒 疲倦 皮膚痕癢 夜間盜汗 體重減輕

治療方案：化療為主，局部腫瘤可採用放射治療

治癒率：約8成可成功治癒

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2. 非何傑金氏淋巴瘤（Non-Hodgkin's Lymphoma）

任何年齡兒童均可發病，診斷時多已廣泛擴散

常見症狀：

無痛性頸部或腋下淋巴結腫大 腹腔淋巴結腫大致腹痛腹脹 縱隔腔淋巴結腫大致咳嗽氣喘 發燒 皮膚痕癢 體重減輕 貧血、易出血

治療方案：聯合化療，療程約需2年

治癒率：約5成成功治癒

持續無痛淋巴結腫大應及早檢查

小兒淋巴瘤早期症狀不明顯，易與普通感染混淆；若兒童出現頸部、腋下或腹股溝淋巴結持續腫大、不明原因發燒、夜間盜汗、體重下降或疲倦，應盡快求醫，進行詳細檢查。

資料來源：綜合韓媒報道

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