生下二胎身體不適 32歲教師媽媽確診淋巴癌 「我想活下來陪孩子長大！」

新生命的降臨本應是喜悅的開端，但來自馬來西亞的有一名32歲教師媽媽，在誕下第二胎後，她身體持續不適，最終被診斷出患上淋巴癌。面對年幼的孩子，她毅然發出心聲：「我想活下來陪孩子長大！」。

生下二胎身體不適 32歲教師媽媽確診淋巴癌

據大山腳瑤池金母慈善基金會在Facebook專頁發文指，來自馬來西亞檳城北海的32歲媽媽甄淑嫻（Chin Shu Xian），在生下第二個孩子後不久，身體便響起警號。起初她以為只是產後的正常虛弱，未料頸部出現不明腫脹，甚至走幾步路已氣喘吁吁。經詳細檢查後，她被確診患上淋巴瘤，這突如其來的噩耗，對這個剛迎接新成員的家庭無疑是晴天霹靂。

確診後，甄淑嫻的病情急轉直下。由於呼吸困難的情況加劇，她一度被送進深切治療部（ICU），並隨即展開化療。自2025年8月起，她頑強地接受了多次化療，但在準備進入下一療程時，卻因持續劇烈頭痛而再次入院，發現癌細胞已不幸擴散至腦部。醫生團隊迅速為她調整方案，採用更強力的化療以求控制腦內癌細胞，然而在連番治療後，醫生建議她進行幹細胞移植手術，這成為了她戰勝病魔、重獲新生的關鍵希望。目前，她已幸運地找到合適的骨髓捐贈者，但手術及相關醫療費用高達35萬令吉，對這個小家庭而言，無疑是一筆難以承受的巨額開支。

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幼子僅7個月大 教師媽媽：「我想活下來陪孩子長大！」

最令人心酸的是，在病魔侵襲之時，甄淑嫻的幼子才出生不久，如今僅7個月大，而長子亦只有4歲。由於化療令身體極度虛弱，她無法親自哺乳，幼子只能依賴奶粉餵養，兩名年幼的兒子目前主要由外婆幫忙看顧。這位年輕媽媽心碎地表示：「孩子才剛出生，我想活下來，看著孩子長大。」過去，甄淑嫻在安親班任職長達10年，負責補習教學及照顧小孩。她本已計劃在產假結束後重返工作崗位，卻因這場重病被迫辭職。她的丈夫，36歲的陳韋利（Tan Wei Li）在一間水產養殖場工作，負責培育蝦苗及送貨，每月收入約4000令吉。隨著妻子倒下，家庭的經濟重擔完全落在他一人的肩上。

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儘管面對病痛的折磨與生活的巨大壓力，這對年輕夫妻依然沒有放棄，咬緊牙關互相扶持，唯一的盼望就是甄淑嫻能夠戰勝癌魔，繼續陪伴一雙兒子快樂成長。大山腳瑤池金母慈善基金會在進行家訪及嚴格審核後，議決協助甄淑嫻籌募所需的醫療費用。其家屬已全權委託該機構負責籌款活動及代收所有善款。同時，該機構亦會從「緊急醫療及事故預備金」中撥出2萬令吉，作為即時的援助。

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淋巴癌7大症狀 3部位腫脹要留意

根據本港醫管局資料，人類身體佈滿了淋巴管及淋巴腺所組成的網絡，讓淋巴細胞循環至身體各個器官和組織，發揮抵抗細菌感染的功能。可是當淋巴細胞發生惡性病變時，淋巴細胞便會不斷增生和結集在淋巴腺內，形成腫瘤，並且蔓延至骨髓、脾、肝臟和其他器官。這種原發於淋巴系統的癌病，就是「淋巴瘤」。不論是霍奇金氏淋巴瘤或非霍奇金氏淋巴瘤，一般淋巴瘤都會出現以下常見徵狀：

淋巴癌常見症狀：

一個或多個淋巴腺腫脹，沒有痛感，多發生在頸部，其次為腋下、腹股溝，然後逐漸擴散至其他部位的淋巴腺、骨髓和其他器官 不明原因發熱 夜間大量出汗 食慾不振 消瘦、疲倦 皮膚持續瘙癢

倘若癌細胞經已擴散至骨髓，並且損害造血系統時，患者便會出現貧血、瘀腫及細菌感染等現象。可是，這些徵狀亦可以出現於其他疾病，未必與淋巴瘤有關。所以當發現以上種種徵狀持續出現的時候，患者應當及早求醫診治。

淋巴癌病情分4大階段

根據香港防癌會資料，淋巴癌（淋巴瘤）病情一般可分為4個階段，不同階段的特徵如下：

第1期：單一個淋巴腺部位患上腫瘤或單一個淋巴結外器官患上淋巴腫瘤（IE期）。

第2期：在同側的橫隔肌以上或以下的兩組或以上淋巴腺部位患上腫瘤。

第3期：橫隔肌以上和以下同時兩組或以上的淋巴腺部位患上腫瘤。

第4期：一個或多個淋巴腺外的器官（例如：肝臟、中樞神經系統和骨髓）被腫瘤侵犯。

各期還按有或沒有特定的症狀而分為A或B。無症狀者為A，有以下症狀者為B：體重減輕超過10%以上，經常發熱38ºC以上；經常出汗。

資料來源：大山腳瑤池金母慈善基金會、香港防癌會

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