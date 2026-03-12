30歲千萬網紅患淋巴癌 曾出現連續咳嗽2個月 發文嘆：做媽媽後從沒這麼怕死過

內地一名年僅30歲、擁有逾千萬粉絲的網紅媽媽，早前因連續咳嗽超過2個月，起初不以為意，最終卻驚揭患上淋巴癌。事業家庭兩得意的她，這次患病她更發文嘆道：「當了媽媽後，從沒這麼怕死過 」。

30歲千萬網紅患淋巴癌 曾出現連續咳嗽2個月

在抖音平台坐擁近1220萬粉絲的內地人氣網紅「一栗小莎子」，早年憑藉「藍色戰衣」舞蹈影片爆紅，更在2024年升格當媽媽。2025年末，她曾在微博發文透露，已持續咳嗽超過兩個月，情況時好時壞，更一度咳至肋骨疼痛。初期她曾嘗試針灸、中藥等中醫療法，希望能紓緩痛感，但效果始終有限。2026年1月31日她在抖音平台發影片指，元旦期間，因咳嗽她不得不前往醫院求診。經電腦掃描（CT）檢查後，醫生發現其肺部有陰影，腋下淋巴結亦比去年10月檢查時明顯腫大。急症室醫生隨即安排血液科醫生會診，並強烈建議她進行全身檢查。經過一連串的檢查，最終病理報告確認她患上經典型霍奇金淋巴瘤結節硬化型第三期，並已完成首次化療。

發文嘆做媽媽後從沒這麼怕死過

她談到剛開始出現問題的時候，一度抗拒去醫院，並表示「第一，覺得自己還挺年輕的；第二，也沒覺得自己有多大問題，扛過去就可以了。」直言沒想到情況會如此嚴重，並提醒大家別熬夜，多注意身體。作為一位孩子未滿兩歲的母親，這場突如其來的重病，也讓她坦承：「當了媽媽後，從沒這麼怕死過。」

化療掉髮微笑剪下第一刀：我要定義自己的樣子

確診後，「一栗小莎子」在社交平台上以「打怪升級」來形容自己的抗癌之路，盡顯樂觀。不過，化療的副作用很快便出現。醫生告知她脫髮是常見反應，但每個人的程度和速度都不同。面對未知，她決定掌握主導權。在2月7日發布的影片中，她親手剪下自己的第一刀長髮，全程微笑著解釋：「與其等到頭髮一把把掉光，不如自己先動手。」她小心翼翼地將剪下的長髮收好，計劃將來製成假髮使用，並堅強地說：「頭髮還會長，就像生命一樣生生不息。所以我不害怕，因為只有我能夠定義我自己的樣子。」

淋巴癌7大症狀 3部位腫脹要留意

根據本港醫管局資料，人類身體佈滿了淋巴管及淋巴腺所組成的網絡，讓淋巴細胞循環至身體各個器官和組織，發揮抵抗細菌感染的功能。可是當淋巴細胞發生惡性病變時，淋巴細胞便會不斷增生和結集在淋巴腺內，形成腫瘤，並且蔓延至骨髓、脾、肝臟和其他器官。這種原發於淋巴系統的癌病，就是「淋巴瘤」。不論是霍奇金氏淋巴瘤或非霍奇金氏淋巴瘤，一般淋巴瘤都會出現以下常見徵狀：

淋巴癌常見症狀：

一個或多個淋巴腺腫脹，沒有痛感，多發生在頸部，其次為腋下、腹股溝，然後逐漸擴散至其他部位的淋巴腺、骨髓和其他器官 不明原因發熱 夜間大量出汗 食慾不振 消瘦、疲倦 皮膚持續瘙癢

倘若癌細胞經已擴散至骨髓，並且損害造血系統時，患者便會出現貧血、瘀腫及細菌感染等現象。可是，這些徵狀亦可以出現於其他疾病，未必與淋巴瘤有關。所以當發現以上種種徵狀持續出現的時候，患者應當及早求醫診治。

淋巴癌病情分4大階段

根據香港防癌會資料，淋巴癌（淋巴瘤）病情一般可分為4個階段，不同階段的特徵如下：

第1期：單一個淋巴腺部位患上腫瘤或單一個淋巴結外器官患上淋巴腫瘤（IE期）。

第2期：在同側的橫隔肌以上或以下的兩組或以上淋巴腺部位患上腫瘤。

第3期：橫隔肌以上和以下同時兩組或以上的淋巴腺部位患上腫瘤。

第4期：一個或多個淋巴腺外的器官（例如：肝臟、中樞神經系統和骨髓）被腫瘤侵犯。

各期還按有或沒有特定的症狀而分為A或B。無症狀者為A，有以下症狀者為B：體重減輕超過10%以上，經常發熱38ºC以上；經常出汗。

