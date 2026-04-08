60歲乳癌鬥士抗病17年 半邊臉被癌症侵蝕：病魔想讓我認輸，我把傷口變成鎧甲

「癌症想讓我認輸，可是我把傷口變成了鎧甲。」陽女士今年60歲，乍看之下，與常人無異。但當她輕輕摘下口罩，微微轉頭，露出的左半邊臉——那是一片已經癒合卻凹陷空洞的創面，也是她17年來與乳癌搏鬥的痕跡，她從未放棄自己。

癌症來襲 從乳房蔓延至半邊臉

據內媒報道，2009年，家住長沙的陽女士被確診左側乳腺癌，接受了根治性手術和六個週期化療。她以為噩夢就此結束。幾年後，癌細胞捲土重來，右乳也發現腫瘤。

2017年，癌症出現全身轉移：左側下顎骨、肋骨多處受侵，左面部潰爛形成癌性傷口，甚至與口腔貫通。她無法正常進食，只能依靠流食維持營養。胸部的病灶也反覆潰破、滲液。「我要活著。」她帶著滿身疼痛、半張纏滿紗布的臉，來到湖南航天醫院。

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湖南航天醫院腫瘤科為陽女士制定涵蓋安寧療護、傷口照護、營養支持及心理疏導的綜合治療方案。腫瘤科護士長阮浦艷回憶：「紗布下面，大面積的癌性傷口早已侵蝕她的臉頰，根本無法辨認她原本的模樣。我們幫她更換了無數次敷料。」從2018年4月到11月，經過悉心照顧，她胸部的傷口逐漸癒合。陽女士感激地說：「我來這裡是對的，醫生沒把我當『沒救的人』。」

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「我不能倒」 半夜傷口裂開獨自止血

確診那年，陽女士的女兒剛上高中，丈夫在外地工作。為了不影響女兒學業，她每天都強打精神。有一次半夜，胸部傷口突然裂開，鮮血浸透睡衣。她怕吵醒女兒，獨自用紗布緊壓傷口，一聲不吭撐到天亮。

「我不能倒，我女兒還小……我想看着她上大學、出嫁、當媽媽。」在傷口潰爛最嚴重、疼痛難忍的日子裡，她一針一線為女兒織了一條圍巾。

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醫護9年陪伴 醫生沒把我當「沒救的人」

2020年3月，她的右乳再次出現直徑達10厘米的腫塊，伴隨潰爛與出血。她終於忍不住了，流著淚反覆自問「為甚麼總是我？」她說累了、不想治了。待她情緒稍穩，阮浦艷與她一起回顧了這十多年的抗癌歷程：「您看，三年前說話吃飯都困難，現在卻能好好坐在這兒。您不是在退步，而是在一步步翻越癌症這座大山。」

阮浦艷問她：「如果『害怕』現在就站在我們面前，您想對它說什麼？」陽女士沉默了很久，擦掉眼淚說：「病魔嚇不倒我……我相信，還能活得更久。」

化療後強行進食 再嘔再吃

陽女士分享自己的抗病心得：「化療後最重要的，就是吃！吃！吃！只有把飲食營養跟上來，才有本錢去對付癌症。」每次做完化療，即使痛苦不堪，她一回家就把有營養的食物打碎，頑強地吃下去。就算嘔吐出來，接着再吃。她說強行硬食，是必須的。她從不把自己當病人。久病成醫的她，可以自己換藥、注射流食。遇到同樣遭遇的病友，她就把自己的故事講給她們聽，鼓勵大家一起戰勝病魔。

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最明媚的半邊笑臉

陽女士說，支撐她走過來的，是丈夫、女兒、還有醫護人員像家人一樣親切，「從沒有嫌棄過我」。一個下午，陽女士女兒手捧一束向日葵來病房探望。陽女士請護士幫她們母女拍照。她微微轉頭，將完好的右臉對着鏡頭，輕輕調整呼吸。快門按下的一刻，她的右臉露出燦爛的笑容。

「看着照片上她雖然只有半邊笑臉，但感覺整個病房裡，盛滿了明媚的春光。」護士長阮浦艷說：「我們腫瘤科醫護團隊，每天都在與患者並肩作戰，進行着一場場無聲的生命拉鋸戰。這早已不是簡單的醫病關係，更像是一起走過風雨的戰友，共同將『活着』二字寫成生命之歌。」

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乳癌｜早篩是關鍵？乳癌有何症狀？甚麼人最高危？

湖南航天醫院腫瘤科副主任楊顏菲醫生指出，乳癌已成為中國女性惡性腫瘤中發生率最高的癌症，每年新發病例超過40萬。三個特徵值得留意：

發病率持續上升 ，城市高於農村

，城市高於農村 發病年齡越來越早 ，比西方提前約10年，45至55歲為第一高峰期，60歲以上為第二高峰期

，比西方提前約10年，45至55歲為第一高峰期，60歲以上為第二高峰期 35歲以下年輕患者比例明顯上升

根據本港醫管局資料，當乳腺細胞失控分裂和生長，就會形成腫瘤，腫瘤分為良性及惡性，乳房內的惡性腫瘤就是乳癌。而患上乳癌後，乳房、乳頭及腋下有機會出現以下改變。

乳癌7大症狀

乳房：出現任何體積的硬塊、形狀或大小有所改變、皮膚出現點狀凹陷，以及出現靜脈擴張或呈橙皮紋變化

乳頭：自動流出分泌物、出血或凹陷

腋下：腫脹或淋巴結脹大

醫管局提醒，在月經前感到明顯乳房脹痛或摸到硬塊，是由於周期性荷爾蒙分泌轉變，屬正常的生理反應，不必過分擔心。

患乳癌的高危族群

性別：乳癌患者主要是女性，但男性也有機會患乳癌

年齡：隨著年齡增長，患乳癌機會更高

遺傳：母親、姊妹及直系親屬患過此病的人士，發病的機會較高，研究資料顯示約5-10%的乳癌個案可能與遺傳有關

經期：12歲以前初經以及55歲以後停經者

飲食：長期進食高動物脂肪食物

生活：吸煙、嗜酒、缺乏運動

生育：從沒有生育過或三十五歲以後首次生育

藥物：長期服用避孕藥或接受賀爾蒙補充療法5年以上者

個人腫瘤病歷：曾經罹患某些種類癌症，如霍傑金氏淋巴瘤、肺腺癌、腸癌，或兒童時期曾經患癌者，患乳癌風險較高。

資料來源：長沙晚報、醫管局

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