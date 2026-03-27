防癌不靠飲食/運動？28萬人研究揭多接觸1類環境 子宮癌風險降2成

乳癌、子宮體癌、卵巢癌、子宮頸癌都是本港女性10大致命癌症。眾所周知，防癌大多靠改善飲食/運動、維持良好生活習慣，但原來不用少吃多動也可防癌？一項28萬人的大型研究指，女性只要多接觸1類環境，乳癌/子宮癌風險均降9%及20%，成效驚人！

綠色空間與肥胖相關癌症風險有關聯

科學期刊《整體環境科學》於2024年刊登了一項近28萬參加者的大型研究，分析綠色空間與肥胖相關癌症風險；研究團隊指出，由過往研究發現，人類環境由不同類型的綠色空間組成，包括私人住宅花園和公眾花園，不同的綠色空間對死亡風險有不同影響。研究團隊使用了：

英國生物樣本庫（UK Biobank）於2006至2010年間招募了279,326名參加者，追蹤至2016年12月31日；在追蹤期內共有9,550人罹患與肥胖相關癌症（obesity-related cancer, ORC）。

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居所有私人花園 子宮癌風險降2成

研究結果顯示出，如果居所周圍100米範圍內有較多私人花園面積時：

肥胖相關癌症風險降低8%；

乳癌風險降低9%；

子宮癌風險降低20%；

除子宮癌外，其他綠地類型與肥胖相關癌症風險未見顯著關聯。

研究團隊指出，整體與肥胖相關癌症風險的關聯可能與多種因素有關：

體能活動水平

血清25-羥基維他命D （評估維他命D水平的常用指標）

空氣中PM2.5懸浮微粒

二氧化氮（NO 2 ）進行中介效應

）進行中介效應 社會人口因素（包括性別和社區社會經濟地位）

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團隊分析，有私人住宅花園的居所可能提供增加體能活動（透過園藝）的機會、減少空氣污染物、增強維他命D合成（透過增加住宅戶外環境中的陽光照射），從而可能有助於降低與肥胖相關癌症風險。

乳癌有何常見症狀？

根據本港醫管局資料，當乳腺細胞失控分裂和生長，就會形成腫瘤，腫瘤分為良性及惡性，乳房內的惡性腫瘤就是乳癌。而患上乳癌後，乳房、乳頭及腋下有機會出現以下改變。

乳癌7大症狀

乳房：出現任何體積的硬塊、形狀或大小有所改變、皮膚出現點狀凹陷，以及出現靜脈擴張或呈橙皮紋變化

乳頭：自動流出分泌物、出血或凹陷

腋下：腫脹或淋巴結脹大

醫管局提醒，在月經前感到明顯乳房脹痛或摸到硬塊，是由於周期性荷爾蒙分泌轉變，屬正常的生理反應，不必過分擔心。

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患乳癌的高危族群

性別：乳癌患者主要是女性，但男性也有機會患乳癌

年齡：隨著年齡增長，患乳癌機會更高

遺傳：母親、姊妹及直系親屬患過此病的人士，發病的機會較高，研究資料顯示約5-10%的乳癌個案可能與遺傳有關

經期：12歲以前初經以及55歲以後停經者

飲食：長期進食高動物脂肪食物

生活：吸煙、嗜酒、缺乏運動

生育：從沒有生育過或35歲以後首次生育

藥物：長期服用避孕藥或接受賀爾蒙補充療法5年以上者

個人腫瘤病歷：曾經罹患某些種類癌症，如霍傑金氏淋巴瘤、肺腺癌、腸癌，或兒童時期曾經患癌者，患乳癌風險較高。

子宮癌是甚麼？

子宮癌在香港為5大常見的女性癌症之一。當子宮內膜細胞失控分裂和生長，就可能形成腫瘤。腫瘤分為良性及惡性，子宮癌就是從子宮內膜所長出來的惡性腫瘤。當癌細胞不斷生長，它會逐漸侵犯子宮的肌肉層、子宮頸、週邊的器官，以及在較後期轉移至淋巴或遠端器官。在過去10年，平均每年有約1,000宗新症，子宮癌的發病率在過去10年提升了約3%。可幸的是，大多數患有子宮癌的女性會在早期出現停經後出血的症狀。因此，約70%患者在最早期（即第1期）時發現，而第1期的子宮癌有良好的預後，其5年存活率也超過80%。

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子宮癌5大症狀

出現陰道異常出血（更年期後出血、經血變多、或月經週期間出血等）

出現帶血絲和異味的分泌物

因為腫瘤壓迫而造成下腹疼痛

排尿出血、困難或不適（如果癌症侵蝕膀胱或直腸）

排便出血、困難或不適（如果癌症侵蝕膀胱或直腸）

子宮癌的高危族群

醫學界對子宮癌的成因仍未能完全了解，但以下的女性有較高患上子宮癌的風險：

年齡：大部分的患者超過50歲，特別是停經後的女性

經期：在12歲以前初經或55歲以後停經的女性有較高風險

生育：從沒有生育過，或在35歲後首次生育的女性有較高風險

肥胖：脂肪會把體內的荷爾蒙轉換成雌激素的型態，繼而刺激子宮內膜的增生

飲食：長期進食高動物脂肪的食物

生活習慣：吸煙，酗酒，缺乏運動者

慢性病：研究發現糖尿病及高血壓的患者較容易患上子宮癌

遺傳因素：某些遺傳性疾病，如Lynch綜合症（遺傳性非瘜肉結直腸癌綜合症）會增加子宮癌的風險

藥物：長期使用雌激素荷爾蒙補充治療，或泰莫芬Tamoxifen

資料來源：《整體環境科學》、醫管局、醫管局

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