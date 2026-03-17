24歲女研究生患大腸癌晚期 曾邊備考邊照顧患乳癌母 慨嘆：人生的路不白走會堅持下去

十年寒窗苦讀，考上研究生本應是人生新開始。內地一名24歲女生為照顧患上乳癌的母親，曾邊苦讀邊奔波，成功考獲研究生。豈料，喜悅僅維持短短3個月，她亦確診患上大腸癌晚期，與母親一同在醫院抗癌。面對命運的雙重打擊，她未有言棄，更堅強表示：「人生的路都不會白走，我會繼續堅持走下去。」

24歲女研究生患大腸癌晚期 曾邊備考邊照顧患乳癌母

據內媒《紅星新聞》報道，來自雲南的24歲李雅平，在抖音平台分享她和母親的抗癌經歷。2020年，她以文科560多分的成績超過一本線，考入雲南師範大學越南語專業。本科四年，她成績在班上名列前茅，不僅獲評「校級優秀大學生」「德育標兵」等榮譽，也順利通過越南語專業八級考試，同時積極參與各類志願公益活動。她一心盼著畢業後努力工作，讓父母過更好的日子。

大四時，李雅平首次投考研究生但告失利。儘管當時已覓得工作，她仍心有不甘，最終決定放棄工作，返回學校攻讀第二學位，為第二次投考研究生全力備戰。她原以為日子會漸入佳境，但現實卻給了她沉重一擊。2024年10月，其母親被確診為乳癌晚期，癌細胞已擴散至全身。李雅平悲痛地表示：「媽媽平時捨不得花錢，身體不舒服就一直硬撐，不肯去檢查，等到確診時，已錯過了最佳治療時機。」但她堅信，「只要帶媽媽積極治療，沒有甚麼是過不去的坎。」化療後，母親的身體急劇消瘦，外貌也蒼老許多，令她心痛不已。那段時間，她一邊堅持學業，一邊悉心照料母親，同時兼任家教幫補家計，竭力減輕家庭負擔。

2025年4月，李雅平成功考上雲南大學越南語筆譯專業的碩士研究生，然而這份喜悅僅僅持續了三個月。同年7月，她因反覆腹瀉、便血，到醫院接受腸鏡檢查，被醫生告知可能患上大腸癌。李雅平憶述：「當時，心裡糟透了，好不容易熬出頭，又挨了一記悶棍。」她坦言，當時病理結果尚未出爐，她看著錄取通知書，卻怎麼也高興不起來，回想考研期間的日日夜夜，忍不住在病房中落淚。

腹瀉便血1年以為是痔瘡 患癌後曾歷13次化療

起初，她還心存一絲僥倖，心想「如果是早期，大不了切除病灶就好」，可惜病情比她預想的更為嚴重，最終確診為大腸癌晚期。網民的留言，成為了她支撐下去的動力：「你一定要堅持，不然之前讀書的那些日日夜夜，都毫無意義了。」這句話，她一直銘記在心。得悉女兒的病情後，其父親當場落淚，卻又強裝鎮定，本想向病重的妻子隱瞞實情，但最終由小姨將真相告知李雅平的母親。如今，母女二人同在雲南省腫瘤醫院接受化療。李雅平早前已在中山大學腫瘤醫院完成手術，後續返回雲南繼續化療。為了照顧母女，父親一邊在醫院附近打散工，一邊在醫院裡奔波照料。

目前，她已完成第13次化療，接下來尚要進行覆診，她表示：「若覆診情況穩定，就能轉為藥物維持治療，不用再做化療。」李雅平坦言，自己的病情早有徵兆。早於2023年，她便經常腹瀉，後來更出現便血，起初以為只是痔瘡，自行買藥服用後便沒有到醫院作進一步檢查。她認為，自己患病除了飲食不規律、偏食外，更多是情緒和壓力的影響：「我是內耗型性格，開心的時間少，加上媽媽生病、考研的雙重壓力，免疫系統功能也隨之下降了。」

自患病以來，她與母親的治療費用已高達數十萬元人民幣，家庭亦因此欠下不少外債。治療期間，母女倆曾在眾籌平台發起求助，不少善心人士伸出援手，為她們捐贈了數萬元。李雅平的父親在接受記者訪問時說：「就算再難，也要扛下去。我是丈夫，是父親，是這個家的頂梁柱。」治療期間，化療的痛苦與家庭的困境曾讓她萌生放棄的念頭，可一想到父親佝僂的背影和母親強忍病痛的模樣，她便咬緊牙關堅持：「如果放棄了，太對不起他們了。」

盼望早日重返校園 慨嘆人生的路不白走會堅持下去

即使前路滿佈荊棘，李雅平的心中仍燃點著希望。她記著余秀華說過的一句話：「陽光好的時候，會感覺還可以活很久，甚至可以活出喜悅。」她期盼著屬於自己的那束陽光，期盼在今年9月能走進雲南大學的校園繼續學業，更期盼母親能早日康復，一家人重回往日平淡而溫暖的生活。她說：「人生的路都不會白走，我會繼續堅持走下去。」

大腸癌12徵兆較常見 易疲倦頭暈要留意

據香港癌症資料統計中心資料顯示，大腸癌是本港第3大常見癌症，同時亦是本港第2大致命癌症，本港在2022年已錄得5190宗大腸癌新症及2270宗死亡個案。早期的大腸癌或全無症狀，較常見的徵狀如下：

大便帶血、或呈黑色、帶黏液，或直腸出血

排便習慣突變（持續便秘或腹瀉）

糞便形狀改變（幼條狀）

大便後仍有便意

無故體重下降

下腹不適（腹部發脹或腸絞痛）

手腳冰冷

疲倦

心跳加速

氣喘

面色蒼白

頭暈

甚麼人易患大腸癌？

癌症網上資源中心亦列出大腸癌的常見風險因素，不良飲食習慣和曾患有某些腸病的人，患大腸癌的機率更高：

飲食纖維含量不足 進食大量紅肉和加工肉 缺乏體能活動、肥胖 飲酒和吸煙 帶有遺傳性的腸病，例如「家族性大腸腺瘜肉病」或「連氏綜合症」 大腸長期發炎，例如「潰瘍性結腸炎」 過往有大腸瘜肉 直系親屬有大腸癌家族史

資料來源：《紅星新聞》、抖音：越語小詩瑪（雲南李雅平）

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