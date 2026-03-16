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常見乳癌後遺症！淋巴水腫致上臂浮腫難穿衣 乳癌基金會推出逾600個免費測量及護理名額

保健養生
更新時間：19:13 2026-03-16 HKT
發佈時間：19:13 2026-03-16 HKT

乳癌是本港女性常見癌症第一位，而淋巴水腫是乳癌治療後常見但容易被忽視的後遺症，對患者日常生活可造成長遠影響。香港乳癌基金會日前一連兩日舉行「乳愛 FUN 享」社區乳健教育日，宣布推出逾600個免費淋巴水腫測量及護理名額。

乳癌基金會推出逾600個免費淋巴水腫測量名額

基金會創會人張淑儀表示，不少婦女因資訊不足、經濟壓力或尷尬心理而延遲接受乳房檢查，基金會一直呼籲婦女及早接受乳癌篩查。她指出，淋巴水腫是乳癌治療後常見但容易被忽略的後遺症，因此基金會推出免費淋巴水腫測量名額及相關護理服務，希望協助初確診、正接受治療的患者，以及基層婦女及早識別問題，減低併發風險。

乳癌基金會推出逾 600 個免費淋巴水腫測量或護理名額
乳癌基金會推出逾 600 個免費淋巴水腫測量或護理名額
基金會創會人張淑儀。
基金會創會人張淑儀。
基金會大使譚玉瑛和朱千雪，一同出席活動啟動禮並進行啟動儀式。
基金會大使譚玉瑛和朱千雪，一同出席活動啟動禮並進行啟動儀式。

在600個免費淋巴水腫測量及護理名額其中，包括80個名額開始予初確診或正接受治療（0-6 個月）的乳癌患者；另向403名40歲以上低收入家庭婦女，提供兩次免費淋巴水腫指數測量及護理服務；同時為160名已患淋巴水腫的基層婦女，提供兩次指導式自助治療及制定個人化處理方案。

拆解淋巴水腫徵狀/治療方法

根據醫院管理局資料，淋巴系統是身體其中一個循環系統，當中包含淋巴液、淋巴管、淋巴核和其它淋巴組織。淋巴液是從血液循環系統滲透出來的體液，當中含有大粒分子例如蛋白質、水分和油脂等。淋巴管和血管並列，負責運載淋巴液通往全身。淋巴核會過濾有害物質，以保護身體免受感染。

何謂淋巴水腫？

根據香港乳癌基金會資料，淋巴水腫是由於淋巴系統出現障礙，令淋巴液在細胞間的空隙積聚而引致的慢性炎症。淋巴水腫可能在接受乳癌治療後幾個月，甚至幾年後出現。進行乳癌手術或放射治療，均會令淋巴結受損，從而阻礙淋巴液的流動。調查發現有百分之五至五十六的患者，在接受乳房手術兩年內，上臂出現淋巴水腫。

淋巴水腫的徵狀

常見的症狀包括患肢腫脹、感覺沉重和酸軟。積聚的淋巴液亦會導致由軟組織慢性發炎而引起的組織纖維化。早期的徵狀是可以逆轉的，而後期的徵狀則較容易反覆出現。一般而言，淋巴水腫不會引起患肢疼痛。疼痛的原因大多為軟組織繃緊，例如腋網症候群或神經線敏感所致。

處理淋巴水腫

淋巴水腫是無法根治的，但及早配合物理治療如運動及淋巴引流，可減低患者在切除腋下淋巴後出現淋巴水腫的風險。適當的日常護理亦可紓減症狀。若不加以適當處理，腫脹會持續，繼而阻礙肢體的活動能力，對身心造成不良影響。

資料來源：醫院管理局香港乳癌基金會

延伸閱讀：防婦科癌必吃10種食物 營養師教多吃1種魚 降患卵巢癌風險

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