乳癌本港第3大致命癌症 營養師推介12種防乳癌食物 吃菠菜竟能降低癌風險28%？

乳癌高踞本港女性10大常見癌症首位，一年新增近5200宗病例，並造成超過800人死亡，致命率位列第3位。有營養師嚴選出12種食物，有助預防乳癌，當中平平無奇的菠菜，竟能將患癌風險降低高達28%？

推介12種防乳癌食物 吃菠菜竟能降低癌風險28%？

想有效預防乳癌，除了定期檢查，營養師程涵宇在其Facebook專頁發文，根據科學實證，有12種食物，能讓身體維持強大的保護力，預防乳癌：

1.綠色蔬菜

綠色蔬菜富含胡蘿蔔素，例如菠菜、番薯葉，具抗氧化功能。研究證實，攝取較多胡蘿蔔素的女性，罹患乳癌的風險可降低18%至28%，同時亦有助減低復發機率。

2.十字花科蔬菜

西蘭花、椰菜花等十字花科蔬菜含有豐富的蘿蔔硫素，這種營養素有助平衡體內雌激素水平，從而降低乳癌的發生風險。

3.大蒜、洋蔥

大蒜、洋蔥等蔥蒜類食物中所含的硫化物，能有效降低乳癌風險。建議在烹調前先將蔥蒜切得細碎，有助於釋放更多抗癌物質，發揮更佳效果。

4.柑橘類

柑橘類水果中的橙、柚子含有類黃酮，有助抗氧化、抗發炎。研究指，經常食用柑橘類水果，約可將罹患乳癌的機率降低10%。

5.漿果

建議選擇藍莓、覆盆莓，普遍含有花青素及類黃酮，這兩種強力抗氧化物能防止細胞受損，並有效阻止癌細胞生長及擴散。

6.水果

水蜜桃、蘋果、梨及提子等水果，亦含有豐富的多酚、類黃酮等抗氧化物質，對預防乳癌同樣大有幫助。

7.魚類

三文魚、鯖魚等魚類，富含Omega-3脂肪酸，有強效的抗發炎特性，不但有助預防乳癌，更能防心血管疾病。

8.發酵食物

無糖乳酪、味噌等發酵食物含有大量益生菌，能有效增強免疫系統功能，從而降低罹患乳癌的機率。

9.豆類

豆類食物富含膳食纖維、維他命和礦物質，建議可選擇毛豆、大豆。研究發現，日常多攝取豆類，可將罹患乳癌的風險降低約20%，這主要歸功於其高纖維含量。

10.香料

奧勒岡、薑黃等天然香料含有豐富的多酚，能透過強大的抗氧化作用來對抗癌症。

11.全穀類

未經精製加工的全穀類，如糙米、藜麥，完整保留了豐富的維他命、礦物質及膳食纖維，不僅能降低乳癌風險，對預防大腸癌、胃癌及食道癌亦有幫助。

12.堅果類

核桃、杏仁等堅果中含有α-次亞麻油酸，它能幫助乳腺細胞抵抗癌變，抑制癌細胞的生長。

乳癌有何症狀？甚麼人最高危？

根據本港醫管局資料，當乳腺細胞失控分裂和生長，就會形成腫瘤，腫瘤分為良性及惡性，乳房內的惡性腫瘤就是乳癌。而患上乳癌後，乳房、乳頭及腋下有機會出現以下改變。

乳癌7大症狀

乳房：出現任何體積的硬塊、形狀或大小有所改變、皮膚出現點狀凹陷，以及出現靜脈擴張或呈橙皮紋變化

乳頭：自動流出分泌物、出血或凹陷

腋下：腫脹或淋巴結脹大

醫管局提醒，在月經前感到明顯乳房脹痛或摸到硬塊，是由於周期性荷爾蒙分泌轉變，屬正常的生理反應，不必過分擔心。

患乳癌的高危族群

性別：乳癌患者主要是女性，但男性也有機會患乳癌

年齡：隨著年齡增長，患乳癌機會更高

遺傳：母親、姊妹及直系親屬患過此病的人士，發病的機會較高，研究資料顯示約5-10%的乳癌個案可能與遺傳有關

經期：12歲以前初經以及55歲以後停經者

飲食：長期進食高動物脂肪食物

生活：吸煙、嗜酒、缺乏運動

生育：從沒有生育過或三十五歲以後首次生育

藥物：長期服用避孕藥或接受賀爾蒙補充療法5年以上者

個人腫瘤病歷：曾經罹患某些種類癌症，如霍傑金氏淋巴瘤、肺腺癌、腸癌，或兒童時期曾經患癌者，患乳癌風險較高。

資料來源：營養師程涵宇

專家履歷：程涵宇

營養師，專長為減重、兒童營養、疾病營養、食譜設計。

