香港兒童醫院推VR虛擬手術室 病童「綵排」減焦慮 研究證5至8歲最見效、焦慮減兩成

對不少孩子來說，做手術是陌生又可怕的經歷。香港兒童醫院聯同兩間大學及非牟利機構，推出虛擬實境（VR）技術，讓病童在手術前「預演」整個過程，結果發現焦慮程度減少兩成，尤其5至8歲兒童效果最為明顯。這項服務去年已納入外科病房恆常服務，團隊正計劃向其他公立醫院推廣經驗。

減低手術病童的焦慮

香港兒童醫院麻醉及全期手術醫學科副部門主管郭蕙漩解釋，小朋友最害怕的是陌生環境和不確定性，「手術帶來的焦慮有機會影響兒童的臨床情況，例如需要更多鎮痛藥物、出現意識紊亂、發惡夢等行為轉變。我們希望VR能讓病童預先了解手術室的事物及流程，從而紓緩不安情緒。」

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為此，醫院與香港理工大學電子計算學系、香港城市大學電腦科學系，以及智樂兒童遊樂協會合作，研究利用VR技術減低非緊急手術病童的焦慮。

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虛擬實境體驗手術室 熊貓伴遊＋互動任務增趣味

參與研究的孩子戴上VR眼罩後，會看到360度逼真的手術室場景，配合醫生和醫院遊戲師的聲音導航，彷彿親身經歷一次手術流程——從手術室等候區、麻醉誘導到遇見醫護人員和儀器，全部一目了然。

團隊特別在VR中加入互動元素，讓過程不再沉悶。一隻熊貓角色會陪伴小朋友完成「尋找睡眠波波」任務，孩子可以挑選自己喜歡的手術袍顏色，以及麻醉時聞到的香味。在醫院遊戲師協助下，他們甚至能體驗使用麻醉面罩，大大減低真實接觸時的恐懼。

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研究證實焦慮減兩成 5至8歲最見效

研究團隊在70名兒童使用VR前後分別評估其焦慮程度。結果顯示，手術前曾體驗VR遊戲的兒童，焦慮程度比沒有使用的組別減少兩成，其中5至8歲的兒童成效最為顯著。這項研究已於去年底完成，並隨即成為外科病房的恆常服務。

臨床上常見家長未有事先向孩子解釋手術；VR體驗可讓孩子有心理準備，術後合作度明顯提升。兒童醫院外科部門運作經理莫依丹分享，除了VR體驗，醫院亦會安排「搞笑醫生」用玩具、魔術等分散病童麻醉前的注意力。

若身體狀況允許，病房內亦有玩具跑車，讓病童自行「駕駛」入手術室，增加掌控感、減少焦慮。院方表示，未來會加強前線培訓，期望讓更多病童受惠，安心面對手術。

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