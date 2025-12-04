超聲波檢查新革命 專家拆解AI介入診斷方式 數秒鎖定病灶​​

提及超聲波，大多數市民的第一印象，便是產科診所中準父母首次見到胎兒輪廓的溫馨場景。這項無輻射、實時成像的技術，早已成為現代醫學的基石。然而，大家可曾想過，這雙醫學的「透視眼」正經歷一場由人工智能（AI）驅動的革命？它不再僅僅是醫生手中的探頭，更擁有了會思考、會分析、會預警的「智慧大腦」。

​​不止是產科檢查：全身健康偵測利器​​

超聲波的應用範疇遠超乎大眾想像。它是篩查、診斷和監測多種疾病的關鍵工具，且具備無輻射、可反覆追蹤病情的優勢：

​​腹部檢查​​：它是探測肝臟（如脂肪肝、肝硬化、腫瘤）、膽囊（膽結石）、腎臟（腎結石、積水）及胰臟病變的首選影像學方法，無輻射的特性允許反覆追蹤病情。

​​心臟超聲波​​：評估心臟結構與功能的「黃金標準」，能清晰顯示心瓣膜開合、心腔大小、心肌厚薄以及泵血效率，對診斷心衰竭及先天性心臟病至關重要。

​​肌肉骨骼超聲波​​：在運動醫學領域至關重要。透過實時動態成像，醫生能直接觀察到肌腱、韌帶在活動時的損傷情況，精準診斷撕裂和發炎。

血管超聲波：實時監測血流及血管壁病變，能提升篩查中風、動脈硬化和血管阻塞的敏感度與準確性，是早期篩查和監測的關鍵工具。

術中超聲波：在手術過程中實時提供器官和組織的影像指引，輔助精準定位病灶及避開重要結構，有效提高手術安全和成功率，還能縮短手術時間，減少併發症。

AI 賦能：超聲波變身「智慧大腦」

以上廣泛的應用，提供了海量的影像數據以學習和演化，奠定智能分析的基礎。AI，特別是深度學習技術，正從以下三大層面徹底改變超聲波的應用模式：

1. 智能導航 獲取專家級影像​​

傳統超聲波檢查極度依賴操作者的技術與經驗，惟AI現已可以擔任「導航員」，例如在進行心臟掃查時，即時識別心腔結構，自動調整機器參數，並引導操作者將探頭定位至最標準的切面，大幅降低人為差異，確保影像質量的一致性，使初學者也能獲取專家級的影像。

2. 自動量測 數秒鎖定病灶​​

這是目前AI應用最成熟的領域之一。系統能在數秒內自動識別器官邊界、量測尺寸、計算血流速度等：

​​產科​​檢查：自動量測胎兒頭圍、腹圍及股骨長度來估算胎齡及體重，並標記出關鍵解剖結構，減輕醫生繁複的量測負擔。

​​肝臟檢查​​：透過「彈性成像」技術測量肝臟硬度後，即時分析數據，快速評估肝纖維化程度，為是否需要進行肝穿刺提供重要參考，實現無創診斷。

​​乳腺檢查​​：AI算法能充當「第二雙眼睛」，輔助放射科醫生標記出超聲波影像中可疑的微小腫塊或鈣化點，提升早期乳癌的檢出率。

3. 輔助診斷 預測良惡性風險

AI正推動超聲波從「描述」進化到「診斷」。目前已有研究中的系統嘗試透過分析超聲波影像中的紋理、形態等細微特徵，預測腫瘤的良惡性風險，或根據心臟功能的細微變化，評估未來發生心臟事件的概率。超聲波即將從診斷工具提升至預後評估的層次。

​​展望未來：個人化與遠程醫療的新紀元​​

AI與超聲波的結合，正開啟前所未有的應用場景。

​​手提超聲設備智能化​​：隨著超聲設備愈發小巧便攜，未來搭配AI的手提超聲探頭或成為社區醫生或救護員的標準配備。AI可輔助非專科醫生進行基本掃查並給出初步判斷，讓專業影像服務深入社區，實現早篩早治。

​​全自動掃查機器人​​：研究者正在開發可全自動執行特定掃查程序的機械臂系統，結合AI視覺進行導航，實現完全標準化的影像獲取，尤其適用於大型人群篩查。

​​大數據與基因組學整合​​：未來，AI或能將個人超聲波影像特徵與基因組學、病歷等數據交叉分析，提供高度個人化的健康風險評估和預防建議。

AI不能取代醫生 「人機協作」成新趨勢​​

面對這股科技浪潮，公眾應理解AI是強大的輔助工具，但絕非取代臨床醫生。它負責處理海量數據和發現規律，而醫生則綜合患者的全部臨床信息、進行體格檢查，並結合AI的輸出做出最終的醫學判斷與人文關懷。兩者相輔相成，是「人機協作」的最佳典範。

超聲波這雙醫學的「透視眼」，在人工智能的賦能下，變得前所未有的銳利與智慧。它正從一種依賴經驗的「藝術」，轉變為一門數據驅動的「科學」。香港作為擁有國際級醫療水平的城市，正積極擁抱這項變革。作為市民，了解這項技術的飛速發展，能讓我們更積極地參與自身的健康管理，與醫護專業人員共同迎接這個更精準、更高效、更個人化的智能醫療新時代。

撰文：香港都會大學護理及健康學院助理教授 梁懿芳博士

