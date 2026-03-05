失眠救星？專家拆解4大天然助眠精油 薰衣草/甜橙精油點用先安全？

不少人也試過失眠，會影響生活質素。近年有人嘗試以香薰治療（又稱芳香療法，aromatherapy）的天然香氣減壓助眠。然而，若使用不當，或會帶來健康風險。以下將整合國際研究及專業芳療機構的建議，讓大家了解箇中的科學原理及其正確使用方法。

解構香薰治療：精油如何發揮作用？

香薰治療利用植物提取的「精油」來促進身心健康，已獲多個國際醫療機構定位為「輔助治療」，用作補充而非取代正規醫學治療。其減壓原理主要基於兩大方面：

嗅覺：當我們吸入精油的芳香分子時，會刺激鼻腔內的嗅覺細胞，將訊號傳送至大腦負責控制情緒和記憶的邊緣系統。 皮膚：精油屬脂溶性且分子細小，可透過皮膚吸收進入血管，隨血液循環至全身。

四大減壓助眠精油

精油種類繁多、各有特性，以下為大家介紹四款常見的減壓助眠精油：

薰衣草（Lavandula angustifolia）

譽為「精油之母」，具鎮靜神經、安撫情緒功效，能改善抑鬱、失眠及焦慮。（注意：低血壓患者及懷孕初期應避免使用；服用薄血藥者宜只作吸入，不宜與皮膚接觸。）

甜橙（Citrus sinensis）

氣味溫暖愉悅，有助帶來正面情緒，緩解壓力與失眠。（注意：壓榨提取的甜橙精油具光敏性，塗抹後12小時內應避免日曬和做好防曬。）

苦橙葉（Citrus aurantium）

氣味清新舒緩，能穩定情緒、減輕壓力，特別適合改善因焦慮引起的失眠、安撫煩躁與不安情緒，對心悸等不適亦有幫助。

羅馬洋甘菊（Chamaemelum nobile）

以溫和鎮靜見稱，有效舒緩緊張情緒，對焦慮引發的失眠、頭痛及恐懼尤有功效。（注意：對菊花過敏者應避免使用。）

三大簡易家居用法

吸聞法：1-2滴精油滴於紙巾或棉花上，置於衣領或枕邊輕輕吸聞；每次約15 - 20分鐘，每日1-3次，睡前使用有助放鬆入眠。

擴香法：使用擴香機擴散香氣，建議每次擴香15 - 20分鐘，並保持室內通風，避免在密閉空間長時間高濃度吸入。

香薰按摩：將精油以基底油（如甜杏仁油）稀釋，輕輕按摩肩頸及身體，有助舒緩肌肉緊張與焦慮情緒。日常放鬆可用1 - 3%稀釋濃度（即10毫升基底油加2 - 6滴精油）。

安全使用五大要點

精油雖源自天然但高度濃縮，使用不當可致刺激或不適，務必緊記以下原則：

1. 必須稀釋外用

多數精油不宜直接塗抹皮膚，應以基底油稀釋至1 - 5%濃度，減低敏感風險。刺激性較強的精油（如肉桂、牛至）即使經過稀釋，亦應先作小範圍皮膚敏感測試。

2. 切勿自行口服

精油為脂溶性，誤服可引致噁心、嘔吐甚至中毒，兒童風險更高。必須有專業醫護或香薰治療師指導，否則不應內服，亦不可直接加入飲品或食物內。

3. 控制時間與用量

擴香或吸聞應以「少量、短時間、多觀察」為原則，若感到頭暈、噁心或呼吸不適，應立即停止，並保持室內通風，必要時盡快求醫。

4. 特定人士使用須知

孕婦、哺乳婦女、嬰幼兒、長者及慢性病患者（如哮喘、癲癇）使用前應先諮詢醫護人員和香薰治療師意見。精油須存放於兒童無法觸及之處，及避免陽光直射。

5. 注意光敏性及藥物交互作用

柑橘類壓榨提取的精油（如甜橙、檸檬）具光敏性，塗抹後12小時內應做好防曬措施。個別精油可能會影響肝臟代謝或與某些藥物產生交互作用，長期病患者如需經常使用，應尋求專業意見。

正確使用香薰治療可為都市人提供一種天然、非藥物的減壓助眠良方。惟需緊記，香薰治療屬於輔助性質，不能取代正規醫療。如長期受失眠困擾、持續情緒低落或出現其他嚴重不適，應及早尋求專業醫護人員的協助。

撰文：香港都會大學護理及健康學院助理教授李小燕博士

專家履歷：李小燕博士

具備註冊護士、註冊助產士、國際芳療師聯合會（IFA）臨床芳療師資格，擁有香港中文大學護理博士學位；累積臨床及護理教育經驗，積極推廣社區健康教育和香薰治療的正確安全使用。

