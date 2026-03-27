春濕周身攰 濕疹暗瘡齊爆發 中醫教4款袪濕湯水 每日睡足7小時是關鍵｜健康專訪

春天悶熱潮濕，身體「濕笠笠」，不少皮膚問題紛紛浮現。暗瘡、濕疹、疲倦水腫等都與春濕有關。註冊中醫師李廣冀接受《星島頭條》訪問時指，香港春天濕度高，導致皮膚和整體狀態變差；只要對症調理，無論是簡單的袪濕湯水、還是充足睡眠，都能讓大家輕鬆應對春濕困擾。

春濕夾熱氣 暗瘡濕疹齊爆發

李醫師指，春天門診最常見的皮膚問題是粉刺暗瘡和濕疹。「天氣開始熱，濕度又高，毛孔容易堵塞，加上皮脂和汗液分泌增多，暗瘡菌容易滋生，粉刺就會變成暗瘡。」有些人心口和背部出油較多，也是粉刺暗瘡重災區，尤其要注意清潔，配合飲食更見效。

濕疹方面，春天三、四月是一年中的發作高峰期，與十一月同樣屬於高風險月份。「濕疹患者如果本身傷口多，遇上春天轉天氣，病情可以差兩、三成。」中醫解釋，濕疹形態多變，可以是一片紅疹，也可以是一粒粒水泡，統稱為濕疹，但其實背後成因各異。

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每天睡足7小時預防濕疹

不少人春天會覺得特別疲倦，即使睡足十小時仍像沒睡過一樣。李醫師指這與「濕氣重」有關。「伸出條舌頭照鏡，如果舌苔厚到蓋過整條舌頭，就代表濕氣重。」另外，大便長期不成形、偏臭，也是濕熱的表現。「這類人春天濕疹發作，會好得比較慢。如果能夠將身體的濕熱袪除，濕疹自然會改善。」

李醫師強調，睡眠是最簡單、入門級的養生方法，每天睡足7小時，有助穩定免疫系統，對預防濕疹尤其重要。「最好使用除濕機或冷氣機來降低室內濕度」他提醒，亦可使用風扇配合除濕，但要留意開冷氣可能會令部分人過敏性鼻炎惡化。

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推介4款簡單袪濕湯水 懶人黨可服健脾祛濕藥

針對春濕，李醫師推介幾款簡易湯水/茶飲：

1. 五指毛桃四神湯

經典春天袪濕湯水，性質溫和，好飲且易入口。

全家適用，大人兒童也可服用。

2. 黨參北芪水

材料可剪成粒，放入熱水壺焗四至八小時。

適合脾虛濕重人士，飲用後有助消除疲勞。

本身有口乾舌燥、生暗瘡或濕疹發作，不宜飲用。

3. 檸檬薏米水

製作簡單，清熱袪濕。

將生薏米和熟薏米混合使用，可減低寒性，孕婦應避免單獨服用生薏米。

薏米性涼，過度利尿，不宜日日飲用。

4. 雲苓白朮扁豆衣

健脾祛濕，令大便更成形。

將陳皮、生薑、雲苓、白朮、扁豆衣煲成茶飲。

想袪濕又懶煲湯的「懶人黨」，李醫師分享一個超方便的方法：「如果真的沒有時間煲湯，可以考慮買入雲苓白朮散」，每日服用數粒，方便快捷，有助改善大便稀爛問題。要留意，若要長期服用成藥，最好先諮詢中醫師意見。

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玫瑰糠疹易混淆 風癩要正視

李醫師提醒，不是所有春天出現的皮疹都是濕疹。他分享一個近期個案：「有位男士全身出現一圈圈的紅疹，以為是濕疹，但原來是玫瑰糠疹。」這種皮膚病與抵抗力下降或腸病毒感染有關，一般六星期左右會自行康復，而且可以完全不留痕跡，比濕疹的預後更好。

另一種常見的春天皮膚問題是「風癩」（即風疹），「有些人太陽落山後開始痕，起一粒粒似蚊咬的小包，一、兩個鐘就消腫，但夜晚又會再起。」如果這種情況持續超過六星期，就屬於「慢性風癩」，反映免疫系統紊亂，需要透過中醫調理體質，減少發作。

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撰文：Irene

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