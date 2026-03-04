潮濕天床品用除蟎機濕疹仍找上門 必學5步消滅塵蟎 防蟎床品忌用熱水洗？

天氣潮濕，正是塵蟎活躍高峰期。近日有網民在社交平台發文求救，表示即使用除蟎機清潔床品，身上的濕疹問題反而越趨嚴重，懷疑除蟎機未能徹底清除塵蟎，令情況惡化。除了除蟎機，到底還有甚麼方法消滅塵蟎，避免引發更嚴重皮膚過敏問題 ？

潮濕天床品用除蟎機濕疹仍找上門 必學5步消滅塵蟎

根據消委會資料，塵蟎屬於蛛形綱節肢動物，帶有吸盤的腳，能夠牢牢吸附在棉被、枕頭、床褥等地方。由於塵蟎體型極細小，僅約0.3毫米，肉眼根本無法察覺。一般來說，塵蟎偏好在潮濕、溫暖且陰暗的環境中生長，以人體自然脫落的皮屑為主要食物來源，加上人體體溫、睡眠時出汗以及呼吸所產生的濕氣，床褥與枕頭便成為塵蟎滋生溫床，往往隱藏大量塵蟎及其排泄物。

塵蟎及其排泄物有機會引發過敏反應，尤其兒童或易敏體質人士，例如濕疹及哮喘患者，常見症狀包括咳嗽、打噴嚏、流鼻水、眼睛紅腫、皮膚發炎，嚴重甚至誘發氣喘。更值得留意的是，塵蟎糞便中含有一種特殊蛋白質，經呼吸道進入人體後，可能令部分人出現過敏反應，哮喘病患者甚至可能加劇病情。

要有效杜絕塵蟎，消委會建議採取以下5大方法：

1.熱水洗、陽光曬床品

每隔一至兩星期，應以約60℃熱水清洗床單、枕套等床品，此舉既能殺滅塵蟎，亦可清除其排泄物，同時洗走枕頭套上的皮屑，斷絕塵蟎食物來源。天氣晴朗時，將枕頭、被褥或床單置於戶外晾曬約3小時，亦有助減少塵蟎滋生。

注意事項：選購防蟎床上用品時，務必留意產品標籤上的清洗指示，例如能否以熱水洗滌或使用乾衣機烘乾。部分防塵蟎床品經過多次洗滌後，纖維結構可能變得鬆散，或抗菌塗層逐漸失效，影響防蟎效果。若床品不宜頻繁清洗，可額外套上普通纖維布套作日常保護，方便定期以熱水清洗。

2.用濕布抹家具

定期以濕布或配備吸塵機清潔家居，盡量避免使用乾布、塵拂或掃帚打掃，以免塵埃及塵蟎微粒飄散空氣中。

3.選對防蟎床品

a.物理防蟎床品：普通床品的布料纖維縫隙較大，塵蟎可自由穿梭覓食及繁殖。物理性防蟎床品則透過在織物壓上膠膜、採用微細纖維和以編織或非編織方法組成，令纖維間縫隙變得細小，結構更緊密，有效阻隔塵蟎通過。

注意事項：使用防蟎床品前，應先以刷子或吸塵機徹底清潔床褥，清除頭髮、皮屑及塵埃，甚至更換新床褥後才使用。這樣既可阻止床褥內的塵蟎進出，亦可防止人體皮屑滲入，令內裡塵蟎因斷糧而自然死亡。切記防蟎套須完全包裹床褥或枕頭，並以細密拉鏈封口，尺寸宜略大，避免套用或拆除時因拉扯而破損。

b.化學防蟎床品：部分防蟎產品可能以特殊的處理方法，在纖維或織物上加上某些化學物質，例如殺菌劑，以抑制塵蟎生長。

4.減少塵蟎藏身地

睡房內枕頭、枕頭布、枕頭袋、床單、床墊、被褥以至地氈等，均是塵蟎理想棲息地，既保暖又保濕，加上人體每日脫落的皮屑，為塵蟎提供源源不絕的食物。建議避免在床上擺放毛公仔，減少使用厚重窗簾及長毛地氈。未使用的毛公仔應以膠袋密封，防止積塵。

5.控制室內濕度

香港屬亞熱帶臨海地區，潮濕日子遠多於乾燥日子，室內濕度一般難以維持在50%或以下，有利塵蟎繁殖。潮濕天氣時可開啟抽濕機降低室內濕度，有助減少塵蟎數量及抑制霉菌滋生。到了較乾燥涼爽的秋冬，則應適時打開窗戶，保持睡房空氣流通。

事實上，潮濕的天氣除了床品易有塵蟎，也會為晾衫問題而煩惱，日本電視台節目《ZIP！》曾請來洗滌專家，示範5個簡單實用的晾衣技巧。

延伸閱讀：潮濕天氣室內晾衫難乾有噏味 專家警告：肺部恐遭真菌感染 即學5大速乾晾衣法

---

相關文章：

洗衣店膠袋忌放衣櫃！專家揭衫褲霉菌2大元兇 防霉必學3招天然除濕＋1收納原則

回南天周身骨痛？專家教生熟薏米水這樣煲最有效 最好每周飲X次

天氣潮濕穀牛出沒注意！白米布滿穀牛還能吃嗎？專家教4招驅除/預防「蛀米大蟲」

潮濕天氣殺到！衣物難乾又容易散發異味 洗衣液/洗衣粉/洗衣珠清潔能力大比拼