雨水節氣2026｜2月19日是二十四節氣的「雨水」。雖然不一定有雨，卻預兆著天氣開始變得潮濕，早晚更可能還帶有幾分寒意。註冊中醫師梁尹倩提醒，這個時候生活和飲食上都應注意袪濕禦寒，因此推介多款健脾排濕疏肝食物，驅走鬱悶濕重，提升身體活力。

雨水2026｜初春乍暖還寒濕氣重 小心濕疹反覆發作 中醫教煲炒米水健脾去濕+推介養生食物

註冊中醫師梁尹倩在Facebook專頁發文指，「雨水」節氣天氣的特徵乍暖還寒，時晴時雨，隨著雨量增多，清爽空氣不再。她提醒，雨水養生重點在於「祛濕禦寒，養護脾胃」﻿，並建議大家在轉季、氣候驟變的時期，多注意保暖，慎防濕寒悄悄影響健康。

雨季的潮濕天氣屬於「外濕」。正所謂「因於濕，首如裹」，「濕重」不只容易令人精神不振，也常引發皮膚症狀，例如頭重頭暈、胸悶、無胃口、面油多，甚至使濕疹發作。因此她建議，平日應適量食用一些健脾祛濕的食物，「多吃甘味、少吃酸味」，才能幫助脾胃正常運作，排出體內多餘濕氣水分，保持活力及皮膚健康。

雨水節氣宜吃甚麼食物？

疏肝理氣：陳皮、山楂、桂花、玫瑰花、白蘿蔔、五指毛桃

健脾祛濕：薏米、淮山、眉豆、茯苓

補中益氣、健脾養胃：糯米

滋補肝腎、益精明目：枸杞子

疏風解表、祛瘀通絡：香茅

發汗散寒、溫中止嘔：薑

雨水節氣不宜吃甚麼？

少吃生冷、煎炸、甜膩、滋補食物，以及橙、番茄、士多啤梨、奇異果等酸味水果，以防脾胃不適。

梁醫師運用上述食材，配搭出2道適合初春濕寒氣候的食療，有助改善身體濕重、精神困倦、以及脾胃和皮膚的不適症狀。

1. 香茅薑炒米水

材料：香茅1支、檸檬2片、生薑2片、炒米2湯匙、冰糖適量

製法： 材料洗淨，香茅以刀背輕輕拍碎，切段備用。 保溫瓶內加入1000ml熱水，加入所有材料泡5分鐘即可。 此茶能反覆沖泡至味淡。

功效：暖胃驅寒，健脾祛濕，紓緩怕冷、困倦、容易腹瀉等寒濕症狀。

2. 糯米珍珠丸子

材料：糯米300g、免治豬肉200g、蝦10隻、馬蹄5粒、雞蛋1隻、蔥1棵、枸杞子10粒

製法： 所有材料洗淨。糯米浸水2小時後瀝乾；蝦身去殼保留蝦尾，去腸；馬蹄去皮切碎；蔥切粒。 免治豬肉加入1湯匙生抽、1茶匙糖、少許麻油和胡椒粉調味，加入馬蹄粒、雞蛋及蔥粒攪拌至有黏性。 取適量豬肉餡放在掌心，放上一隻蝦，將豬肉餡搓圓，放在糯米上滾一圈平均沾上糯米，放上枸杞子。 將珍珠丸子排在碟上，隔水蒸15分鐘至熟透即成。

食用宜忌：糯米性質黏滯滋膩，難以消化、容易礙濕，故不宜吃過量，以免滯氣引起胃脹，特別是消化力差、易胃脹不適的人士。濕疹、扭傷或痛症患者也注意不要多食，小兒及生病時更是不宜食用。

除了注意飲食，梁醫師還提出了一些日常生活中應注意的養生要點，有助避免濕邪入侵，影響身體及情緒健康：

出門前注意天氣，適當增減衣物及記得帶備雨具。春天易肝氣鬱結，尤其要避免被負面情縮牽著走，也切忌太亢奮，凡事控制情緒，保持平常心；若遇到不快事情，找朋友傾訴以解鬱結。平日也應多做運動、多走樓梯幫助排汗，加速排除身體濕氣。

