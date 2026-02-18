Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

雨水2026｜初春乍暖還寒濕氣重 小心濕疹反覆發作 中醫教煲炒米水健脾去濕+推介養生食物

保健養生
更新時間：00:00 2026-02-18 HKT
發佈時間：00:00 2026-02-18 HKT

雨水節氣2026｜2月19日是二十四節氣的「雨水」。雖然不一定有雨，卻預兆著天氣開始變得潮濕，早晚更可能還帶有幾分寒意。註冊中醫師梁尹倩提醒，這個時候生活和飲食上都應注意袪濕禦寒，因此推介多款健脾排濕疏肝食物，驅走鬱悶濕重，提升身體活力。

雨水2026｜初春乍暖還寒濕氣重 小心濕疹反覆發作 中醫教煲炒米水健脾去濕+推介養生食物

雨水2026｜天氣濕寒注意心情鬱悶皮膚病發

註冊中醫師梁尹倩在Facebook專頁發文指，「雨水」節氣天氣的特徵乍暖還寒，時晴時雨，隨著雨量增多，清爽空氣不再。她提醒，雨水養生重點在於「祛濕禦寒，養護脾胃」﻿，並建議大家在轉季、氣候驟變的時期，多注意保暖，慎防濕寒悄悄影響健康。

返回目錄

雨水2026｜飲食有何宜忌？推介14款養生食物

雨季的潮濕天氣屬於「外濕」。正所謂「因於濕，首如裹」，「濕重」不只容易令人精神不振，也常引發皮膚症狀，例如頭重頭暈、胸悶、無胃口、面油多，甚至使濕疹發作。因此她建議，平日應適量食用一些健脾祛濕的食物，「多吃甘味、少吃酸味」，才能幫助脾胃正常運作，排出體內多餘濕氣水分，保持活力及皮膚健康。

雨水節氣宜吃甚麼食物？

疏肝理氣：陳皮、山楂、桂花、玫瑰花、白蘿蔔、五指毛桃

  • 健脾祛濕：薏米、淮山、眉豆、茯苓
  • 補中益氣、健脾養胃：糯米
  • 滋補肝腎、益精明目：枸杞子
  • 疏風解表、祛瘀通絡：香茅
  • 發汗散寒、溫中止嘔：薑

雨水節氣不宜吃甚麼？

  • 少吃生冷、煎炸、甜膩、滋補食物，以及橙、番茄、士多啤梨、奇異果等酸味水果，以防脾胃不適。

返回目錄

雨水2026｜推介2道養胃驅寒袪濕食療

梁醫師運用上述食材，配搭出2道適合初春濕寒氣候的食療，有助改善身體濕重、精神困倦、以及脾胃和皮膚的不適症狀。

1. 香茅薑炒米水

  • 材料：香茅1支、檸檬2片、生薑2片、炒米2湯匙、冰糖適量
  • 製法：
    1. 材料洗淨，香茅以刀背輕輕拍碎，切段備用。
    2. 保溫瓶內加入1000ml熱水，加入所有材料泡5分鐘即可。
    3. 此茶能反覆沖泡至味淡。
  • 功效：暖胃驅寒，健脾祛濕，紓緩怕冷、困倦、容易腹瀉等寒濕症狀。

2. 糯米珍珠丸子

  • 材料：糯米300g、免治豬肉200g、蝦10隻、馬蹄5粒、雞蛋1隻、蔥1棵、枸杞子10粒
  • 製法：
    1. 所有材料洗淨。糯米浸水2小時後瀝乾；蝦身去殼保留蝦尾，去腸；馬蹄去皮切碎；蔥切粒。
    2. 免治豬肉加入1湯匙生抽、1茶匙糖、少許麻油和胡椒粉調味，加入馬蹄粒、雞蛋及蔥粒攪拌至有黏性。
    3. 取適量豬肉餡放在掌心，放上一隻蝦，將豬肉餡搓圓，放在糯米上滾一圈平均沾上糯米，放上枸杞子。
    4. 將珍珠丸子排在碟上，隔水蒸15分鐘至熟透即成。
  • 食用宜忌：糯米性質黏滯滋膩，難以消化、容易礙濕，故不宜吃過量，以免滯氣引起胃脹，特別是消化力差、易胃脹不適的人士。濕疹、扭傷或痛症患者也注意不要多食，小兒及生病時更是不宜食用。

返回目錄

雨水2026｜疏肝袪濕日常建議

除了注意飲食，梁醫師還提出了一些日常生活中應注意的養生要點，有助避免濕邪入侵，影響身體及情緒健康：

出門前注意天氣，適當增減衣物及記得帶備雨具。春天易肝氣鬱結，尤其要避免被負面情縮牽著走，也切忌太亢奮，凡事控制情緒，保持平常心；若遇到不快事情，找朋友傾訴以解鬱結。平日也應多做運動、多走樓梯幫助排汗，加速排除身體濕氣。

返回目錄

延伸閱讀：廁所洗衣機暗藏霉菌 恐侵蝕大腦易致癌 醫生教3招快速除霉/防霉菌滋生

---

相關文章：

袪濕產品檢測｜水中銀測試10款袪濕產品 5款獲評安全無毒/功效顯著 哪款性價比最高？

濕氣重口腔/腋下易發臭？中醫教3招健脾袪濕 浸腳加3物更有效！

常飲凍奶茶濕氣重？14問題自測身體濕重程度 易累/大便稀爛是徵兆 附袪濕茶

袁國勇偕港大醫學院成功研發濕疹新配方 20年患者重獲「少女手」新藥售價低至2xx元

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
央視馬年春晚丨王菲歌聲妝容罕惹負評：如老了10年 香港天王奪最高收視 迪麗熱巴靚絕全場
央視馬年春晚丨王菲歌聲妝容罕惹負評：如老了10年 香港天王奪最高收視 迪麗熱巴靚絕全場
影視圈
10小時前
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老闆 網民神回覆：咁咪慳返！｜Juicy叮
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老闆 網民神回覆：咁咪慳返！｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
TVB「上位女神」東鐵搭霸王車遭斷正 回家吃團年飯坐頭等被查飛 自爆醜怪經歷：我冇面見人
TVB「上位女神」東鐵搭霸王車遭斷正 回家吃團年飯坐頭等被查飛 自爆醜怪經歷：我冇面見人
影視圈
8小時前
大年初一︱美孚新邨爆食水喉 管理處指假期無師傅 市民「撲水」水務署派水袋救急
01:06
大年初一︱美孚新邨爆食水喉 管理處指假期無師傅 市民「撲水」水務署派水袋救急
社會
5小時前
前TVB兒童節目主持太太曝光超級豪宅 巨型客廳擁180度無敵海景 露台可踩單車如小型公園
前TVB兒童節目主持太太曝光超級豪宅 巨型客廳擁180度無敵海景 露台可踩單車如小型公園
影視圈
11小時前
鄭欣宜消失近一年罕有現身辦年貨 一個細節洩露健康狀況
鄭欣宜消失近一年罕有現身辦年貨 一個細節洩露健康狀況
影視圈
12小時前
曾志偉秘飛溫哥華跟前港姐冠軍團年 表現親暱女方難禁仰慕目光 紅光滿面飲飽食醉
曾志偉秘飛溫哥華跟前港姐冠軍團年 表現親暱女方難禁仰慕目光 紅光滿面飲飽食醉
影視圈
4小時前
初一福利熱辣辣｜「麥明詩哎呀大嫂」騷噴血上圍  前TVB咪神俯身晒胸  視后港姐加入戰團
初一福利熱辣辣｜「麥明詩哎呀大嫂」騷噴血上圍  前TVB咪神俯身晒胸  視后港姐加入戰團
影視圈
5小時前
新年北上避開高峰！3招實時睇深圳8大口岸出入境人流 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣口岸開放時間一文睇
新年北上避開高峰！3招實時睇深圳8大口岸出入境人流 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣口岸開放時間一文睇
旅遊
14小時前
央視馬年春晚︱王菲戴「洗衣珠」耳環成熱話 疑與去年「蝦片」同品牌
央視馬年春晚︱王菲戴「洗衣珠」耳環成熱話 疑與去年「蝦片」同品牌
即時中國
15小時前