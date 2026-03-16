慢性發炎易致濕疹/記憶力下降 營養師推薦6大抗發炎食物 吃提子/茄子可抗過敏護腦？

身體出現濕疹，甚至記憶力下降，可能是體內慢性發炎的警號。要為身體「滅火」，有營養師指出，推薦進食6大類抗發炎食物，其中多吃提子、茄子等，更有助抗過敏、保護大腦。

慢性發炎易致濕疹/記憶力下降 營養師推薦6大抗發炎食物

營養師林俐岑在Facebook專頁撰文指，都市人飲食習慣多為外賣，而外賣普遍使用富含omega-6的大豆沙律油，或經常進食油炸食物及甜品、長期受壓、睡眠不足、缺乏運動，受環境毒素等，這些生活及飲食習慣，均容易使身體陷入慢性發炎的狀態。這種發炎無法用溫度計量度，它並非發燒，亦非傳統急性的紅腫熱痛，但會長期消耗身體能量，其症狀往往較為廣泛且模糊：

持續疲勞： 即使睡眠充足，仍然感到疲倦。

即使睡眠充足，仍然感到疲倦。 腦霧： 難以集中精神、記憶力下降或思路不清。

難以集中精神、記憶力下降或思路不清。 消化系統問題： 經常胃脹、腹瀉、便秘或胃酸倒流。

經常胃脹、腹瀉、便秘或胃酸倒流。 不明原因的酸痛： 肌肉或關節時常感到僵硬、隱隱作痛，卻無明顯外傷。

肌肉或關節時常感到僵硬、隱隱作痛，卻無明顯外傷。 皮膚問題： 反覆出現濕疹、蕁麻疹、過敏或嚴重的暗瘡。

反覆出現濕疹、蕁麻疹、過敏或嚴重的暗瘡。 體重難以減輕：尤其是肚腩脂肪積聚，而內臟脂肪本身亦會分泌發炎因子。

情緒波動：容易感到焦慮、抑鬱或情緒不穩定。

她表示，若想為身體滅火，必須從飲食、生活習慣、運動及紓緩壓力等多方面着手，缺一不可。飲食方面，建議由抗發炎飲食的方向調整，攝取原型食物、保持飲食乾淨、少吃加工食品、蔬果種類多樣化。其核心關鍵在於攝取豐富的天然抗氧化物、優質油類以及膳食纖維。這不僅有助減輕體內的慢性發炎反應，更能幫助調節免疫系統。她為大家整理常見的抗發炎食物：

1.含Omega-3的油脂

深海魚類例如三文魚、鯖魚、秋刀魚中的Omega-3，其EPA成分具有抗發炎效果。素食者的Omega-3脂肪酸來源則可選擇亞麻籽油、紫蘇油、奇亞籽、薺藍籽油（可作耐高溫烹調）等。

2.堅果與種子

核桃、杏仁、南瓜籽等含有維他命E及多種礦物質。維他命E的抗氧化能力極佳，最好從天然食物中獲取，無須額外服用維他命E補充劑。

3.天然香料

薑黃、生薑、蒜頭等，均具抗氧化功效。薑黃素屬脂溶性，需與油脂同吃才能吸收，適合直接混入料理，例如煮薑黃飯，或在攪拌綠拿鐵時加入一小匙薑黃粉、冷壓橄欖油、黑胡椒粒。切記不應大量補充，並需注意產品來源有否重金屬殘留問題。然而，薑黃並非人人合用，正值感冒、懷孕或正服用抗凝血藥物的人士不宜食用。

4.優質油脂

冷壓特級初榨橄欖油富含橄欖多酚，雖然其耐熱溫度可達190度，但若想攝取最多的橄欖多酚，最佳方法是在烹調完成後直接淋上，或採用水炒、蒸菜等方式，避免油溫過高。

5.彩虹蔬果

蔬果蘊含多種植化素，這是植物為自我保護而產生的天然化學物質，對人體則具有強大的抗氧化與抗發炎能力，彩虹蔬果包括：

紅色： 含茄紅素、花青素、槲皮素等，有助保護心血管、維護泌尿道健康。常見食物如番茄、紅椒、士多啤梨、西瓜等，但要注意茄紅素需要油脂幫助吸收。

含茄紅素、花青素、槲皮素等，有助保護心血管、維護泌尿道健康。常見食物如番茄、紅椒、士多啤梨、西瓜等，但要注意茄紅素需要油脂幫助吸收。 橙/黃色： 含β-胡蘿蔔素、玉米黃素、葉黃素，有助保護眼睛、強化免疫力。食物來源如甘筍、南瓜、木瓜、粟米、黃色燈籠椒、柑橘類等，這些食物中的護眼成分亦需油脂輔助吸收。經常使用手機的人士，不妨多攝取黃橙色蔬果，因葉黃素及玉米黃素有助對抗藍光侵害。

含β-胡蘿蔔素、玉米黃素、葉黃素，有助保護眼睛、強化免疫力。食物來源如甘筍、南瓜、木瓜、粟米、黃色燈籠椒、柑橘類等，這些食物中的護眼成分亦需油脂輔助吸收。經常使用手機的人士，不妨多攝取黃橙色蔬果，因葉黃素及玉米黃素有助對抗藍光侵害。 綠色： 含葉綠素、兒茶素、異硫氰酸鹽、葉黃素等，具強大抗氧化力，並幫助肝臟代謝排毒。常見食物包括西蘭花、西蘭花苗、菠菜、空心菜、奇異果、綠茶等。

含葉綠素、兒茶素、異硫氰酸鹽、葉黃素等，具強大抗氧化力，並幫助肝臟代謝排毒。常見食物包括西蘭花、西蘭花苗、菠菜、空心菜、奇異果、綠茶等。 藍紫色： 含花青素、白藜蘆醇、鞣花酸等，有助延緩大腦退化、改善記憶力、提升認知功能及抗過敏。食物來源如藍莓、提子、茄子、紫番薯、紫甘藍等。

含花青素、白藜蘆醇、鞣花酸等，有助延緩大腦退化、改善記憶力、提升認知功能及抗過敏。食物來源如藍莓、提子、茄子、紫番薯、紫甘藍等。 白色：含蒜素、槲皮素、硫化物、多醣體等，有助強化呼吸道、調節血壓與血脂。常見食物如蒜頭、洋蔥、白蘿蔔、椰菜、菇類、雪耳等。

6.發酵食物

無糖乳酪、納豆等，有助建立良好的腸道菌相，是抗發炎的基礎。

她提醒，所謂的彩虹飲食法，即是建議每日應盡量吃足上述5種顏色的食物。由於不同的植化素在體內會發揮協同作用，多元化攝取遠比單吃某一種超級食物更具防護效果。要做到食物多樣性確實不易，但可每日檢視有否吃到五種不同顏色的天然蔬果，並盡可能朝此方向邁進。

甚麼是慢性發炎？5大因素易誘發

根據香港中文大學肝臟護理中心資料，發炎又叫「炎症反應」，可以分為急性和慢性，成因、特徵如下：

急性發炎

不少人也經歷過「急性發炎」，例如當皮膚擦傷、身體復原時的紅腫熱痛，通常維持數天至數星期，在誘發原因如受傷或感染等受到控制後逐漸消退。

這類炎症是人體免疫系統的一部分，是對受傷、感染和組織損傷的自然反應。目的在於吸引免疫細胞（例如白血球）到傷口或感染部位，以盡快清除病原體並修復受損組織。

慢性發炎

「慢性發炎」是指身體經年累月處於發炎狀態，肯定有害人體。目前已確認與慢性炎症有關聯的疾病包括癌症、心臟病、類風濕關節炎、二型糖尿病、肥胖、哮喘、甚至是老年人的認知能力下降。

慢性發炎常見成因

未能成功治療的急性炎症（例如急性的乙型肝炎和丙型肝炎，如果病毒一直未受控制或清除，便可能演變為慢性肝炎） 自體免疫性疾病，免疫系統錯誤長期攻擊自身細胞 身體長期暴露於化學刺激物或空氣污染物 嚴重肥胖、吸煙、酒精飲品 持續來自生理、心理或環境的壓力

資料來源：營養師林俐岑、香港中文大學肝臟護理中心

專家履歷：林俐岑

台北醫學大學保健營養學系碩士畢業，糖尿病衛教師認證（CDE），體重管理營養師，運動營養專業認證（CTSSN），居家長照營養師認證。

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