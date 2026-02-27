38歲女慢性濕疹爛手硬皮抓不停 中醫治療3周終有覺好瞓 中醫分享清濕熱解毒湯水

慢性濕疹經常無端爆發，一發作起來連日皮膚痕癢難耐，生活質素大受影響。註冊中醫師陳嬿珺向《星島頭條》分享病例指，一位38歲的女士，半年來濕疹反覆發作，皮膚乾厚粗糙兼有紅腫斑塊，痕癢到睡不好。

38歲女慢性濕疹爛手硬皮抓不停 中醫治療3周終有覺好瞓

38歲的林女士（化名）因濕疹反覆發作逾半年求診。她半年前開始出現皮膚紅疹和斑塊，逐漸轉為暗紅色，包括手背、雙下肢及腰腹部，局部皮膚增厚、色素沉著，嚴重痕癢，身上抓痕累累。在求診中醫前，她曾接受西醫診斷為「慢性濕疹（苔蘚化期）」，並一直使用外用類固醇藥膏，但效果始終不彰。

林女士飽受濕疹發作困擾半年，皮膚增厚、色素沉著，嚴重痕癢。（註冊中醫師陳嬿珺提供）

陳醫師為林女士進行詳細診症後，發現其舌質淡紫、邊緣有牙齒印（齒痕）及瘀點，舌苔白膩，脈沉細澀。因此診斷其為「脾虛濕蘊，兼有血瘀」。這是由於患者脾陽不足，運化失職，致水濕內停，外泛肌膚為濕疹；病久濕邪阻滯經絡，氣血運行不暢，形成「濕瘀互結」之局。皮色暗紅、肥厚、舌紫瘀點均為典型血瘀徵象。需以「溫陽健脾，祛濕化瘀」為治療原則。

治療1周後濕疹擴散？毒素浮出體表的「過渡期」

第一周處方為「附子理中湯合桂枝茯苓丸加減」，以附子、乾薑、黨參、白朮溫振脾陽，治其本虛；茯苓利濕；桂枝、桃仁、丹皮、赤芍溫通經脈、活血化瘀，治其標實。患者服藥3-5天後回饋「皮損暫時擴大」，原皮損邊緣出現輕微擴散，顏色轉為更鮮紅，瘙癢感在頭兩天有短暫加劇。她一度非常焦慮，擔心治療無效或病情惡化。

中醫治療１周後，林女士濕疹短暫加重和擴散，陳醫師表示這是暫時性的「瞑眩反應」，代表身體正將深層毒素推向表層。（註冊中醫師陳嬿珺提供）

陳醫師向患者解釋指，此現象可能為「瞑眩反應」或「托毒外透」之象。這是由於其體內積聚已久的「濕瘀之邪」原本鬱閉於較深層的腠理之間。溫陽活血藥力進入後，如同陽光融化冰雪，推動這些病邪由裡出表、從深層向淺層透達。皮損暫時的「擴大」和「轉紅」，是深伏之邪被驅動至體表的表現，是氣血開始鼓動、正邪交爭加劇的標誌。因此囑咐患者切勿驚慌，暫停搔抓，繼續服藥觀察，並加強皮膚保濕護理。

身體啟動自我修復 皮疹痕癢消退

到了第二周，原本擴散的紅疹區域，在未新增外用藥的情況下，顏色逐漸變淡，中央開始出現消散、收斂的跡象。新發的鮮紅皮疹在一周內迅速平復、消退。最關鍵的變化是原有暗紅、肥厚的核心皮損區域，開始變軟、變薄，瘙癢程度顯著減輕，約減少50%。患者自覺身體溫熱感增加，大便成形，乏力感改善。

經中醫中藥和針灸治療，林女士渡過「托毒外透」階段，濕疹逐漸消退。（註冊中醫師陳嬿珺提供）

陳醫師解釋，這標誌著 「身體自我回復機制」被成功激發。藥力已將深層的濕瘀病邪「托出」至體表，體表的氣血循環被激活，人體自身的修復能力（正氣）開始占據主導。「脾主肌肉四肢」、「脾主運化」的功能得到恢復，水濕得以正常代謝，新血得以化生並濡養皮膚。

因此在中藥也有所微調， 減少「攻邪」之力，增強「扶正」之功，助力皮膚修復。配合針灸，取穴足三里（健脾）、血海（調血）、膈俞（血會）、三陰交（滋陰活血），以鞏固療效，促進局部氣血流通。

到了第三周，患者的皮損面積較治療前縮小超過70%，色素沉著明顯變淡，皮膚質地接近正常，夜間瘙癢基本消失，睡眠質素大幅提升。而且其精神、食慾、二便均顯著改善。舌質轉為淡紅，瘀點減少，苔薄白，脈象較前有力。因此用藥方面，改為溫和扶正的中藥鞏固身體，並繼續針灸。陳醫師也強調以飲食起居調養，避食生冷，適當運動。

推介清濕熱解毒湯水 紓緩「過渡期」痕癢不適

陳嬿珺醫師指，在濕疹經歷中醫治療的「托毒外透」階段，身體正氣與病邪交爭，皮膚或有暫時性活躍反應。此時輔以恰當食療，能健脾利濕、清熱解毒、扶助正氣，幫助身體更順暢地完成「脫毒」過程，緩解不適，促進修復。她推介以下湯水，適合在醫師指導服藥期間，作為日常飲食輔助。

「托邪外出」輔助食療：三豆苡仁解毒湯

材料：

綠豆 30g：清熱解毒，涼血消腫。針對外透的熱毒。

赤小豆 30g：利水除濕，消腫排膿。針對濕毒與水腫。

黑豆 30g：補腎活血，利水解毒。兼顧扶正與祛邪，防清熱利濕過度傷陰。

生薏苡仁 50g：清熱利濕，健脾排膿。針對濕毒與脾虛之本。

陳皮 1角：理氣健脾，燥濕化痰。助運化，防豆類滋膩礙胃。

生薑 3薄片：溫中散寒，和胃止嘔。反佐綠豆、薏苡仁之寒涼，保護脾胃陽氣。

蜜棗 2枚：用於調味，也可不加

功效：

此方組合，清補兼施，寒溫並用，既可輔助清利濕熱毒邪，又能顧護脾胃正氣，非常符合香港潮濕氣候及濕疹患者常見的脾虛濕蘊夾熱體質。

做法：

將綠豆、赤小豆、黑豆、生薏苡仁洗淨，用清水浸泡2小時。 陳皮浸軟，刮去內瓤。 將所有材料（包括浸泡的水）放入湯鍋中，加入約1.5升清水。 大火煮沸後，轉小火慢熬1至1.5小時，直至所有豆類軟爛開花。 可根據口味，飲用前加入少量天然海鹽或紅糖調味（急性發作期建議少糖鹽）。

飲用方法：

主要喝湯，豆類可酌情食用。每周可飲用1-2次。

宜忌：

並非人人適用，此方性偏涼潤，適用於濕熱夾雜或脾虛濕蘊化熱的證型。

若濕疹表現為皮膚極度乾燥、蒼白、不紅不腫、遇冷加重（寒濕或血虛風燥證），則不適合此方。服用前請務必諮詢中醫師。

她強調，此為輔助食療，絕不能代替正規中藥處方或針灸治療。應在醫師指導下，與內服中藥錯開1-2小時服用。服用後應觀察身體反應，若感覺身體舒暢、瘙癢減輕、二便通暢，為對證；若出現腹瀉、胃寒或疲倦加重，可能過於寒涼，應減量或停用。

「瞑眩反應」並非治療失敗

陳嬿珺醫師表示，大多數人對濕疹治療的認知，往往停留在「慢慢消炎、逐漸消退」的框架內。無論是使用類固醇藥膏抑制發炎，還是透過保濕修復皮膚屏障，主流思路偏向「安撫」與「抑制」。許多患者甚至認為，治療過程中皮疹「擴散」或「加劇」必然是治療失敗或過敏反應。

然而，中醫治療濕疹——尤其是對於那些纏綿難癒、反覆發作的慢性或頑固性濕疹——卻可能呈現一種截然不同的病理轉歸邏輯：「脫毒排膿」或「托邪外出」。這並非病情惡化，而是一種深層次的治療反應。

遵循「扶正透邪」的原則，前期用溫陽活血藥，目的不僅是「對抗」病邪，更是喚醒和增強人體自身的氣血運行與排病能力。當身體的自我修復系統（正氣）被啟動後，療效便會進入良性循環。

惟她提醒，此類體質的患者，即使皮膚症狀好轉後，仍需長期注重溫養脾胃、避免生冷油膩、保持規律作息與情緒舒暢，方能減少復發，達到長治久安。

臨床上任何用藥後皮疹擴大的情況都需謹慎對待，必須由經驗豐富的中醫師仔細鑑別是「瞑眩反應」還是「藥物不對證或過敏」。患者切勿自行判斷或處置。她強調，本案為詮釋特定中醫病理機轉的教學案例，實際診療請務必尋求專業醫師幫助。

專家履歷：註冊中醫師 陳嬿珺

喜樹中醫診所中醫師

