黃詠儀醫生離世｜去年曾「穿校服」偕好友重返母校 三鐵運動員蔡欣妍感激「她扶起我兩次」

黃詠儀醫生離世｜中大醫院矯形外科及創傷學系名譽臨床副教授黃詠儀醫生，上周四（2月26日）在家人陪伴下離世，消息傳出後令醫學界及無數病人深感惋惜。中文大學醫院今日（3月4日）起於醫院9樓大堂設立悼念角，讓黃醫生的親友及公眾人士可前往留言致意，表達感激與悼念。香港三項鐵人運動員蔡欣妍亦在社交平台感謝黃醫生曾「扶起我兩次」、救回她的手指。

去年暑假重返母校 學校策劃驚喜小劇場

黃醫生去年暑假曾與兩位30年的中學好友，重返母校屯門東華三院邱子田紀念中學懷念「那些年」，重溫青春歲月。她們事先聯絡校長，請求校工放行，在校園內走走。沒想到，學校為她們策劃了一個驚喜「小劇場」：

學校師妹請三人換上校裙，踏入課室即響起熟悉的上課鐘聲，隨後當年的訓導主任和現任校長登場，一同唱校歌。學校更即場派發「成績表」給她們，附上當年的成績表紀錄與老師評語；最後送上生日蛋糕，為她們預祝生日，彷彿回到少女時代。

三人分別實現了兒時夢想：一位成為電台DJ、一位投身教育界、一位成為醫生——而黃詠儀正是那位仁醫。然而，當時她已患癌，卻依然積極參與學校活動，與師妹們分享參與無國界醫生的見聞，以及自己的抗癌經歷。事隔大半年，黃醫生離世，這段重返母校的回憶，成為她留給親友最珍貴的禮物。

三鐵港將蔡欣妍淚謝醫生「她扶起我兩次」

中大醫院昨日（3月2日）發文悼念，大批網民湧入醫院社交專頁留言，深切懷念黃醫生的無私奉獻。香港三項鐵人運動員蔡欣妍亦在社交平台發文悼念，字裏行間盡是感激與不捨：

「感謝您 Dr. Clara Wong！您在我生命中曾扶起了我兩次。第一次修補了手腕韌帶，第二次完美的修補了五官不整的手指。每次我都非常讚歎您的醫術，究竟要用多少耐性鑽研、多少日夜反覆牢記精細根腱神經？尤其我的左手中指，在傷口處竟不留任何疤痕。精湛的縫工、仔細的觀察診斷，心中只有驚嘆還有敬佩。」

香港三項鐵人運動員蔡欣妍亦在社交平台發文悼念（圖：IG@yanyin_hilda）

蔡欣妍感慨指：「您令我知道何謂敬業樂業，對自己專業精神的執着。您啟發了我對自己專業的探求，對細節的觀察。能夠成為您的學生，看到您對教學的認真，我心中希望有一天我會讓您驕傲，此學生可造之才。盼一天我們再重逢，現在暫別一會，懷念您！」

追思安排公布 親友學生送別

據黃醫生家屬發出的訃告，下周三（11日）晚上將在沙田天主教聖本篤堂舉行公開追思禱告；翌日（12日）上午在馬鞍山天主教聖方濟堂舉行逾越聖祭，之後移送和合石火化。屆時，親友、同事、學生及病人將可齊聚送別這位用生命照亮他人的仁醫。

